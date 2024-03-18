Шесть заведений из Красноярска попали в шорт-лист WHERETOEAT RUSSIA
Представители престижной ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA 2024 опубликовали шорт-лист. В список вошли лучшие, по мнению экспертов, заведения страны.
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Основатели Berrywood Family, «Максбонус» и Проектдевелопмент о правилах бизнес-партнерства
Каждый третий бизнес-тандем заканчивается в России «разводом». По просьбе «ДК» бизнесмены Красноярска, развивающие общее дело, сформулировали свое главное правило успешного бизнес-партнерства.
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Каким получился 0.75 Please в Москве? Интерьер, меню и первые отзывы
0.75 Please на Патриках – самый амбициозный проект красноярских рестораторов за пределами Красноярска. «ДК» рассказывает, каким получился ресторан, рискнувший выйти на тесный гастрорынок Москвы.
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Berrywood Family открывает премиальный ресторан в Красноярске
Berrywood Family возродило ресторан «Садко» в здании Речного вокзала. Заведение работало в 50-е годы ХХ века.
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Узнать вкус Сибири: первый цифровой гастрогид по локальной кухне запустили в Красноярске
Гастрономический онлайн-путеводитель работает на платформе МТС. В нем собрана информация о заведениях Красноярска, в которых можно познакомиться с аутентичной сибирской кухней.
- Berrywood Family открывает премиальный ресторан в Красноярске