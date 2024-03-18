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Шесть заведений из Красноярска попали в шорт-лист WHERETOEAT RUSSIA

Шесть заведений из Красноярска попали в шорт-лист WHERETOEAT RUSSIA
Иллюстрация: freepik / freepik

Представители престижной ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA 2024 опубликовали шорт-лист. В список вошли лучшие, по мнению экспертов, заведения страны.

#НОВОСТИ
Среди красноярских попали 0.75 Please Wine & Kitchen (0.75 Group), Fresco 2.0, «Чешуя» (Bellini Gastronomic Ecosystem), «Дзе» (Berrywood Family), Tunguska (Berrywood Family) и Sadko (Berrywood Family).
 
Ранее был опубликован лонг-лист премии. В нем было 17 заведений из Красноярска. 
 
Николай Бобров, шеф-повар красноярского ресторана Tunguska и бренд-шеф группы BerryWood Family, претендует на победу в номинации «Шеф-повар года». Победителей объявят в апреле. 
 
Независимая ресторанная премия WhereToEat учреждена в 2013 ассоциацией российских гастрономических журналистов. 
 
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Автор: Петр Савельев
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