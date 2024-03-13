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Шеф-повар из Красноярска номинирован на премию WHERETOEAT

Шеф-повар из Красноярска номинирован на премию WHERETOEAT
Иллюстрация: WHERETOEAT

На сайте ресторанной премии WHERETOEAT опубликован шорт-лист шефов, претендующих на победу в спецноминации «Шеф-повар года».

#НОВОСТИ
В список, составленный на основе голосования экспертов, попали 12 шеф-поваров. Среди них и Николай Бобров, шеф-повар красноярского ресторана Tunguska и бренд-шеф группы BerryWood Family. Остальные претенденты на победу представляют Санкт-Петербург, Москву и Краснодар.
 
Бобров является выпускником Красноярского государственного торгово-экономического института, который он закончил по специальности «инженер-технолог общественного питания». Позже он стажировался у Игоря Гришечкина (Cococo, Санкт-Петербург), Дмитрия Блинова (Tartarbar, Санкт-Петербург) и Алексея Каневского (Brisket BBQ, Москва).
 
В прошлом году Николай Бобров стал победителем российской премии «Шеф-повар года 2023». Он также входил в шорт-лист номинации «Шеф-повар года» премии WhereToEat Siberia. 
 
Ранее стало известен лонг-лист премии WHERETOEAT, куда вошло 17 красноярских заведений. Победители премии станут известны 9 апреля 2024, когда пройдет торжественная церемония ее вручения.
 
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Автор: Петр Савельев
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