Шеф-повар из Красноярска номинирован на премию WHERETOEAT
На сайте ресторанной премии WHERETOEAT опубликован шорт-лист шефов, претендующих на победу в спецноминации «Шеф-повар года».
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В Красноярске сняли документальный сериал о рестораторах города
Он состоит из трех серий. Первая уже вышла. Остальные покажут до конца декабря.
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Двое красноярцев стали лучшими шеф-поварами в Сибири
Церемония награждения победителей ежегодной российской премии «Шеф-повар года 2023» прошла в Москве. Было представлено 13 номинаций, за победу боролись 107 шеф-поваров из 24 городов России.
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В шорт-лист премии WhereToEat Siberia попали 15 ресторанов из Красноярска
В Красноярске готовятся вручить награды ресторанной премии WhereToEat Siberia. Мероприятие пройдет 12 октября.
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Шеф-повар красноярской Tunguska вошел в десятку лучших поваров России
Он попал в шорт-лист соответствующей номинации национальной ресторанной премии.
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Искусство вкуса: что происходит в гастрокластере Красноярска
«Деловой квартал» о том, какие события повлияли на гастрономический сектор города и региона в в 2021-22, и что ждет игроков этой индустрии в текущем году.
- Шеф-повар красноярской Tunguska вошел в десятку лучших поваров России