Шеф-повар из Красноярска номинирован на премию WHERETOEAT

На сайте ресторанной премии WHERETOEAT опубликован шорт-лист шефов, претендующих на победу в спецноминации «Шеф-повар года».

В список, составленный на основе голосования экспертов, попали 12 шеф-поваров. Среди них и Николай Бобров, шеф-повар красноярского ресторана Tunguska и бренд-шеф группы BerryWood Family. Остальные претенденты на победу представляют Санкт-Петербург, Москву и Краснодар.

Бобров является выпускником Красноярского государственного торгово-экономического института, который он закончил по специальности «инженер-технолог общественного питания». Позже он стажировался у Игоря Гришечкина (Cococo, Санкт-Петербург), Дмитрия Блинова (Tartarbar, Санкт-Петербург) и Алексея Каневского (Brisket BBQ, Москва).

В прошлом году Николай Бобров стал победителем российской премии «Шеф-повар года 2023». Он также входил в шорт-лист номинации «Шеф-повар года» премии WhereToEat Siberia.