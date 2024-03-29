Бродячие собаки атаковали красноярские «Столбы»
Чаще всего собаки нападают в районе туристических объектов. Людей пока не трогают, но страдают дикие животные.
В нацпарке «Красноярские Столбы» бродячие собаки задрали пять диких животных. Еще 11 копытных погибли на прилегающей к парку территории. Об этом рассказал Иван Кириллов, заместитель директора «Столбов», выступая на комиссии по городскому хозяйству Горсовета.
Уничтожение диких животных несет огромный вред фауне парка. В материальном эквиваленте, по 11 особям в черте города ущерб составил 11 млн рублей. Ущерб по особям, которые погибли в глубине территории „Столбов“, намного выше, так как это особо охраняемые земли», — цитирует Кириллова пресс-служба муниципального парламента.
Также замдиректора «Столбов» рассказал, что чаще всего бродячие собаки нападают у Торгашинской лестницы, «Восточного входа» в нацпарк, «Бобрового лога» и на Ярыгинской тропе.
О нападениях на людей информации не было. Однако Николай Арефьев, представитель департамента городского хозяйства мэрии Красноярска, отметил, что с начала 2024 поступило 19 заявок на отлов бродячих собак в районе «Столбов». Правда, поймать удалось лишь четыре — увидев отловщиков животные сразу уходят в лес.
Депутаты Горсовета решили пригласить на комиссию подрядчиков, занимающихся отловом, и вернуться к обсуждению этой проблемы. Через месяц.
Примечание:
Читайте также:
Турпоток Красноярского края вырос на 40%
Темпы роста числа туристов, приезжающих в регион, вдвое опережают общероссийский показатель. Эксперты считают, что в этом году тенденция сохранится.
На Столбах открыт новый туристический экомаршрут
На восточном входе Нацпарка «Красноярские Столбы» 12 марта 2024 открылась 1 очередь туристического маршрута «Легенды Такмака».
«Красноярские Столбы» в 2023 посетило меньше туристов
По итогам 2023 национальный парк «Красноярские Столбы» стал четвертым в рейтинге посещаемости особо охраняемых природных территорий России.