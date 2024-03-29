Бродячие собаки атаковали красноярские «Столбы»

Чаще всего собаки нападают в районе туристических объектов. Людей пока не трогают, но страдают дикие животные.

В нацпарке «Красноярские Столбы» бродячие собаки задрали пять диких животных. Еще 11 копытных погибли на прилегающей к парку территории. Об этом рассказал Иван Кириллов, заместитель директора «Столбов», выступая на комиссии по городскому хозяйству Горсовета.

Уничтожение диких животных несет огромный вред фауне парка. В материальном эквиваленте, по 11 особям в черте города ущерб составил 11 млн рублей. Ущерб по особям, которые погибли в глубине территории „Столбов“, намного выше, так как это особо охраняемые земли», — цитирует Кириллова пресс-служба муниципального парламента.

Также замдиректора «Столбов» рассказал, что чаще всего бродячие собаки нападают у Торгашинской лестницы, «Восточного входа» в нацпарк, «Бобрового лога» и на Ярыгинской тропе.

О нападениях на людей информации не было. Однако Николай Арефьев, представитель департамента городского хозяйства мэрии Красноярска, отметил, что с начала 2024 поступило 19 заявок на отлов бродячих собак в районе «Столбов». Правда, поймать удалось лишь четыре — увидев отловщиков животные сразу уходят в лес.

Депутаты Горсовета решили пригласить на комиссию подрядчиков, занимающихся отловом, и вернуться к обсуждению этой проблемы. Через месяц.

Примечание: Редакция DK.RU просит своих читателей быть внимательнее и осторожнее при посещении «Красноярских Столбов», «Бобрового лога» и Торгашинской лестницы.

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