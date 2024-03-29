Красноярский УДИБ уличили в нарушении закона при ремонте дорог

Заключив контракт с муниципальным предприятием, дорожное управление города впоследствии без торгов увеличило его стоимость, что не допустимо.

Управление дорог и благоустройства Красноярска (является подразделением мэрии города) нарушило закон при заключении контрактов на ремонт дорог. Об этом рассказали в прокуратуре Красноярского края.

Контракт, о котором идет речь, был подписан в сентябре прошлого года. Подрядчиком выступило муниципальное же Специализированное автотранспортное предприятие (САТП). Стоимость доверенных ему работ составляла на тот момент 460 млн рублей.

При этом ни объем задач, ни график их исполнения в контракте оговорены не были. Работой подрядчика УДИБ управляло в „ручном режиме“», — отметили в прокуратуре.

Все это привело к тому, что примерно через два месяца, контрактные деньги кончились. Тогда УДИБ и САТП подписали дополнительное соглашение, в котором к означенной выше сумме добавились еще 46 млн рублей.

Это не отвечает требованиям закона: максимальную цену при отсутствии заранее определенного объема работ менять недопустимо», — заявили в прокуратуре.

За это нарушение САТП уже оштрафовано на 200 тыс. рублей. Сотрудник же УДИБ пока ожидает своего наказания.

Также было отмечено, что допсоглашение заключалось без проведения каких-либо торгов. Плюс обнаружилось, что подрядчик обязательно должен был согласовывать с мэрией поставщиков по контракту. Оба эти нарушения, по мнению прокуратуры, создают условия, ограничивающие конкуренцию. Информацию о них передали в УФАС, которое теперь будет ими заниматься.

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