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Детство в цене: в Красноярске увеличили плату за детсады

детский сад №295, Красноярск
детский сад №295, Красноярск. Иллюстрация: Яндекс.Карты

Изменения пока коснулись только муниципальных учреждений.

#НОВОСТИ

С 1 апреля 2024 в муниципальных детских садах Красноярска увеличится плата за пребывание детей. Соответствующее распоряжение подписал глава города Владислав Логинов.

Теперь за одного ребенка в возрасте до 3 лет придется платить больше на 15,4%, а от 3 до 7 лет — на 9,6%.

В абсолютных цифрах цена места в муниципальном детсаду в первом случае поднялась до 1 924 рубля в месяц, после прежних 1 667 рублей. А во втором — до 2 157 рублей в месяц, после 1 968 рублей.

Также вырастет стоимость нахождения детей в группах кратковременного пребывания — с 589 рублей до 680 рублей в месяц.

До этого цены за пребывание в муниципальных детсадах в последний раз повышались с 1 января 2023.

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Объект должен появится на карте города в июле 2025. Стоимость его строительства оценивается примерно в 360 млн рублей.

Красноярский край потратит на ремонт детсадов 200 млн рублей

Деньги намерены раздать всем дошкольным учреждениям муниципального уровня. Распределять будут в зависимости от количества воспитанников.

Вложить в будущее: станет ли образование интересно инвесторам

Частное детское образование традиционно стоит на развилке между социальной миссией и бизнесом. При каких условиях сфера станет интересна инвесторам, станут ли драйвером ее роста застройщики?

 

Автор: Петр Савельев
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