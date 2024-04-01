Детство в цене: в Красноярске увеличили плату за детсады

Изменения пока коснулись только муниципальных учреждений.

С 1 апреля 2024 в муниципальных детских садах Красноярска увеличится плата за пребывание детей. Соответствующее распоряжение подписал глава города Владислав Логинов.

Теперь за одного ребенка в возрасте до 3 лет придется платить больше на 15,4%, а от 3 до 7 лет — на 9,6%.

В абсолютных цифрах цена места в муниципальном детсаду в первом случае поднялась до 1 924 рубля в месяц, после прежних 1 667 рублей. А во втором — до 2 157 рублей в месяц, после 1 968 рублей.

Также вырастет стоимость нахождения детей в группах кратковременного пребывания — с 589 рублей до 680 рублей в месяц.

До этого цены за пребывание в муниципальных детсадах в последний раз повышались с 1 января 2023.

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Объект должен появится на карте города в июле 2025. Стоимость его строительства оценивается примерно в 360 млн рублей.

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Деньги намерены раздать всем дошкольным учреждениям муниципального уровня. Распределять будут в зависимости от количества воспитанников.

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