Мария Львова-Белова прилетела в Красноярск и узнала почти детективную историю мальчика
Мария Львова-Белова, Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, прилетела в Красноярск. О подробностях визита она сообщила в своем Telegram-канале.
Сразу после прибытия Мария Львова-Белова заехала в Краевой центр семьи и детей. Здесь временно размещают несовершеннолетних, которые попали в сложную жизненную ситуацию, а также помогают их родителям.
Узнала почти детективную историю шестилетнего мальчика. Его обнаружили в торговом центре. Мама нашлась только на следующий день, но не смогла подтвердить родство. Когда начали устанавливать личность, оказалось, что имя и отчество женщины — не те, что указаны в свидетельстве о рождении ребенка. Прояснить ситуацию сможет экспертиза ДНК. Договорились, что поможем ее провести, чтобы быстрее решить судьбу ребенка», — рассказала г-жа Львова-Белова.
Еще одной жительнице края (детей забрали из-за плохих жилищных условий) помогут с ремонтом дома.
Мария Львова-Белова также сообщила, что на совещаниях с органами систем профилактики края обсудит способы поддержки семей в кризисной ситуации.
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