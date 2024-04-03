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Мультиформатный концерт-спектакль запустили в Красноярском оперном: когда следующий показ

Мультиформатный концерт-спектакль запустили в Красноярском оперном: когда следующий показ
Иллюстрация: предоставлено Красноярским театром оперы и балета / Женя Корюкин

В театре оперы и балета прошла премьера мультижанрового концерта-спектакля — его создали в коллаборации с режиссером Олегом Рыбкиным и артистами театра Пушкина. Рассказываем детали о постановке.

#НОВОСТИ

30...31 марта в Красноярском театре оперы и балета прошли первые премьерные показы спектакля-концерта «Кругосветное путешествие в мир танго». Постановку позиционируют как мультиформатную: в ней соединили оперу, балет, живой оркестр и в качестве связующего звена выстроили драматическую линию. Следующий показ запланирован на 7 апреля.

Мультиформатный концерт-спектакль запустили в Красноярском оперном: когда следующий показ 1

«Кругосветное путешествие в мир танго» — авторский проект Дмитрия Юровского, музыкального руководителя и главного дирижера Оперного. Но при этом работали над спектаклем представители из разных театров: за драматическую часть отвечал Олег Рыбкин, главный режиссер «Пушки», а хореографию разрабатывали Анна Жарова, художественный руководитель балетной труппы Красноярского оперного и прима Новосибирского театра оперы и балета, а также хореограф-постановщик Софья Раевская.

Мультиформатный концерт-спектакль запустили в Красноярском оперном: когда следующий показ 2

Постановку посвятили жизни аргентинского композитора Астора Пьяццоллы: считается, что именно ему удалось «сделать танго классикой». Главными мотивами спектакля стали такие произведения:

  • La Cumparsita Герардо Родригеса
  • Por una cabeza Карлоса Гарделя,
  • «Ревность» Якоба Гаде
  • «Черные глаза» Оскара Строка
  • Papatya gibisin Танью Окана
  • «Муразаки», танго в японском стиле (композитор — Дмитрий Юровский).

Завершит концерт известнейшее произведение аргентинца — „Либертанго“, в названии которого автор соединил понятия „танго“ и „свобода“», — говорится в либретто.

Мультиформатный концерт-спектакль запустили в Красноярском оперном: когда следующий показ 3

Напомним, в этом году Олег Рыбкин, в коллаборации с которым создавали спектакль, получил награду фестиваля «Театральная весна» в номинации «Лучшая режиссерская работа». О том, какие театры и артисты стали лауреатами регионального фестиваля, мы рассказывали в обзоре DK.RU.

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Автор: Петр Савельев
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