Хрустальное торжество: какие спектакли стали лауреатами «Театральной весны`2024»

Какие театры, постановки и художественные решения признали лучшими за театральный сезон 2023 на фестивале «Театральная весна» — в специальном материале DK.RU.

27 марта в Красноярске прошла церемония закрытия одного из главных театральных событий для региона — фестиваля «Театральная весна`2024». Практически на две недели в город прибыли команды театров со всего Красноярского края. Рассказываем, какие постановки и команды признали лучшими в сезоне 2023.

Иллюстрация: theatre-poisk.ru

Фестивальные показы проходили на красноярских сценах с 16 марта — и каждый раз собирали полные залы. На нескольких спектаклях «Театральной весны» побывали и корреспонденты DK.RU: в этом году издание выступило информационным партнером фестиваля.

«Евгений Онегин» Красноярского ТЮЗа идет уже больше года, что не помешало практически полному солд-ауту на фестивальном вечер в Музыкальном театре. Здесь прошел показ «сентиментальной трагедии», как определяют ее авторы, по роману Александра Пушкина. Изящное решение сценографии сосредоточило внимание зрителей на проживании героями чувств и эмоций.

Иллюстрация: Красноярский ТЮЗ / Евгений Роговцов

А вот на «Калине красной» Шарыповского драматического театра в большом зале института искусств был полный аншлаг. Постановка по Шукшину, несмотря на трагизм и героя, и финала, получилась яркой и жизнелюбивой, а элементы интерактива помогли зрителям стать если не участниками спектакля, то активно сопереживать происходящему на сцене.

Иллюстрация: vk.com/theatre_sharypovo

Постановка Канского драматического театра «Волки и овцы», которую жанрово определяют как «хронику одного мошенничества», запомнилась зрителям выразительнейшими музыкально-хореографическими вставками и меткой сатирой. Она будто бы пропитала все пространство сцены и лишь множилась по ходу развития сюжета и пропорционально масштабированию портретов Николая Островского, по пьесе которого и создана постановка.

Иллюстрация: vk.com/dramteatrkansk

Еще один спектакль, который можно считать свежим веянием на драматической сцене — «Петли» Красноярского ТЮЗа. Это дебютная работа Ильи Романова в качестве режиссера, которая «обживается» на сцене с начала 2023: и, видимо, пластический театр снова берет свое. «Петли» отметили специальным призом фестиваля за «Лучший актерский ансамбль», а Илья Романов забрал награду лучшего хореографа.

Иллюстрация: Красноярский ТЮЗ

А вот самым «хрустальноносным» спектаклем стала драма «Коварство и любовь» в постановке Олега Рыбкина. За него режиссер получил награду в номинации «Лучшая режиссерская работа», а также команда спектакля стали лауреатами в номинациях «Лучшая работа художника по костюмам», «Лучшая работа художника по свету», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая мужская роль в драматическом театре», «Лучшая мужская роль второго плана». Достались спектаклю и несколько специальных призов фестиваля.

Иллюстрация: sibdrama.ru

Полный список лауреатов фестиваля «Театральная весна`2024» выглядит так:

Лучшая работа художника-постановщика: Софья Шнырева , сентиментальная трагедия «Евгений Онегин» Красноярского театра юного зрителя

, сентиментальная трагедия «Евгений Онегин» Красноярского театра юного зрителя Лучшая работа художника по костюмам: Фагиля Сельская , драма «Коварство и любовь» Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина

, драма «Коварство и любовь» Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина Лучшая работа художника по свету: Дмитрий Зименко , драма «Коварство и любовь» Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина

, драма «Коварство и любовь» Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина Лучшая работа художника-постановщика в театре кукол: Марина Завьялова , спектакль «Легенда о Великом Инквизиторе» Красноярского театра кукол

, спектакль «Легенда о Великом Инквизиторе» Красноярского театра кукол Специальный приз фестиваля: Красноярский театр юного зрителя «За лучший актерский ансамбль» в пластическом спектакле «Петли»

«За лучший актерский ансамбль» в пластическом спектакле «Петли» Лучшая работа балетмейстера/хореографа: Илья Романов , пластический спектакль «Петли» Красноярского театра юного зрителя

, пластический спектакль «Петли» Красноярского театра юного зрителя Лучшая работа дирижера: Александр Юдасин , опера «Бесприданница» Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского

, опера «Бесприданница» Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского Лучшее музыкальное оформление спектакля: Елизавета Тюгаева , песенная притча «О Старике, Старухе и Золотой рыбке» Канского драматического театра

, песенная притча «О Старике, Старухе и Золотой рыбке» Канского драматического театра Специальный приз фестиваля: Марии Селиверстовой «За смелость и талант в роли Императрицы» в рок-опере «Орел и Ворон» Красноярского музыкального театра

«За смелость и талант в роли Императрицы» в рок-опере «Орел и Ворон» Красноярского музыкального театра Специальный приз фестиваля: Варваре Бабаянц «За трогательное и убедительное исполнение заглавной роли в спектакле «Фрекен Хильдур Бок» Норильского заполярного театра драмы имени Владимира Маяковского

«За трогательное и убедительное исполнение заглавной роли в спектакле «Фрекен Хильдур Бок» Норильского заполярного театра драмы имени Владимира Маяковского Специальный приз от жюри фестиваля: Анна Понибрашина за роль Луизы в спектакле «Коварство и любовь»

за роль Луизы в спектакле «Коварство и любовь» Лучшая женская роль в спектакле музыкального театра: Виктория Маслюкова , роль Ларисы Дмитриевны в опере «Бесприданница» Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского

, роль Ларисы Дмитриевны в опере «Бесприданница» Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского Лучшая женская роль в драматическом театре: Ирина Швец , роль Жанны в заблудной быличке «Человек в закрытой комнате» Драматического театра «Поиск» г. Лесосибирск

, роль Жанны в заблудной быличке «Человек в закрытой комнате» Драматического театра «Поиск» г. Лесосибирск Лучшая женская роль второго плана: Екатерина Соколова , роль Леди Мильфорд в драме «Коварство и любовь» Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина

, роль Леди Мильфорд в драме «Коварство и любовь» Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина Специальный приз фестиваля: Владимиру Александровичу «За исполнение роли Мокия Парменыча Кнурова» в опере «Бесприданница» Красноярского государственного театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского

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«За превосходное чувство партнерства в заблудной быличке «Человек в закрытой комнате» Драматического театра «Поиск» г. Лесосибирск Лучшая мужская роль в спектакле музыкального театра: Станислав Сикирин , роль Петра Андреевича Гринева в рок-опере «Орел и Ворон» Красноярского музыкального театра

, роль Петра Андреевича Гринева в рок-опере «Орел и Ворон» Красноярского музыкального театра Лучшая мужская роль в драматическом театре: Никита Косачев , роль Фердинанда в драме «Коварство и любовь» Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина

, роль Фердинанда в драме «Коварство и любовь» Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина Лучшая работа артиста в театре кукол — по решению жюри фестиваля премия не присуждается .

. Лучшая мужская роль второго плана: Эдуард Михненков , роль Президента фон Вальтера в драме «Коварство и любовь» Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина

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, спектакль Красноярского театра кукол Лучшая премьера сезона для детей и подростков: «О Старике, Старухе и Золотой рыбке», песенная притча Канского драматического театра.

справка «дк» Справка «ДК» Первый фестиваль под названием «Красноярская театральная весна» прошел в Красноярске с 1 апреля по 30 мая 1958. В состав жюри входили представители местных профессиональных культурных кругов: специалисты краевого управления культуры, крайкома профсоюзов работников культуры, краевого отделения ВТО (Всесоюзного театрального общества), артисты, режиссеры и художники краевых театров, писатели и критики. Фестиваль был учрежден «в целях улучшения творческой работы драматических театров края, повышения актерского и режиссерского мастерства, обогащения репертуара лучшими произведениями советской, русской и зарубежной классической драматургии». Сейчас подать заявку на участие в «Театральной весне» могут не только краевые и муниципальные театры, но и любые независимые творческие коллективы, работающие на территории Красноярского края. У фестиваля есть собственный приз — «Хрустальная маска», которая вместе с денежным вознаграждением вручается по различным номинациям: «Лучшая премьера сезона», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая сценография спектакля», «Лучшее музыкальное оформление», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучший дебют» и другие.

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