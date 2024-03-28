Хрустальное торжество: какие спектакли стали лауреатами «Театральной весны`2024»
Какие театры, постановки и художественные решения признали лучшими за театральный сезон 2023 на фестивале «Театральная весна» — в специальном материале DK.RU.
27 марта в Красноярске прошла церемония закрытия одного из главных театральных событий для региона — фестиваля «Театральная весна`2024». Практически на две недели в город прибыли команды театров со всего Красноярского края. Рассказываем, какие постановки и команды признали лучшими в сезоне 2023.
Иллюстрация: theatre-poisk.ru
Фестивальные показы проходили на красноярских сценах с 16 марта — и каждый раз собирали полные залы. На нескольких спектаклях «Театральной весны» побывали и корреспонденты DK.RU: в этом году издание выступило информационным партнером фестиваля.
«Евгений Онегин» Красноярского ТЮЗа идет уже больше года, что не помешало практически полному солд-ауту на фестивальном вечер в Музыкальном театре. Здесь прошел показ «сентиментальной трагедии», как определяют ее авторы, по роману Александра Пушкина. Изящное решение сценографии сосредоточило внимание зрителей на проживании героями чувств и эмоций.
Иллюстрация: Красноярский ТЮЗ / Евгений Роговцов
А вот на «Калине красной» Шарыповского драматического театра в большом зале института искусств был полный аншлаг. Постановка по Шукшину, несмотря на трагизм и героя, и финала, получилась яркой и жизнелюбивой, а элементы интерактива помогли зрителям стать если не участниками спектакля, то активно сопереживать происходящему на сцене.
Иллюстрация: vk.com/theatre_sharypovo
Постановка Канского драматического театра «Волки и овцы», которую жанрово определяют как «хронику одного мошенничества», запомнилась зрителям выразительнейшими музыкально-хореографическими вставками и меткой сатирой. Она будто бы пропитала все пространство сцены и лишь множилась по ходу развития сюжета и пропорционально масштабированию портретов Николая Островского, по пьесе которого и создана постановка.
Иллюстрация: vk.com/dramteatrkansk
Еще один спектакль, который можно считать свежим веянием на драматической сцене — «Петли» Красноярского ТЮЗа. Это дебютная работа Ильи Романова в качестве режиссера, которая «обживается» на сцене с начала 2023: и, видимо, пластический театр снова берет свое. «Петли» отметили специальным призом фестиваля за «Лучший актерский ансамбль», а Илья Романов забрал награду лучшего хореографа.
Иллюстрация: Красноярский ТЮЗ
А вот самым «хрустальноносным» спектаклем стала драма «Коварство и любовь» в постановке Олега Рыбкина. За него режиссер получил награду в номинации «Лучшая режиссерская работа», а также команда спектакля стали лауреатами в номинациях «Лучшая работа художника по костюмам», «Лучшая работа художника по свету», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая мужская роль в драматическом театре», «Лучшая мужская роль второго плана». Достались спектаклю и несколько специальных призов фестиваля.
Иллюстрация: sibdrama.ru
Полный список лауреатов фестиваля «Театральная весна`2024» выглядит так:
- Лучшая работа художника-постановщика: Софья Шнырева, сентиментальная трагедия «Евгений Онегин» Красноярского театра юного зрителя
- Лучшая работа художника по костюмам: Фагиля Сельская, драма «Коварство и любовь» Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина
- Лучшая работа художника по свету: Дмитрий Зименко, драма «Коварство и любовь» Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина
- Лучшая работа художника-постановщика в театре кукол: Марина Завьялова, спектакль «Легенда о Великом Инквизиторе» Красноярского театра кукол
- Специальный приз фестиваля: Красноярский театр юного зрителя «За лучший актерский ансамбль» в пластическом спектакле «Петли»
- Лучшая работа балетмейстера/хореографа: Илья Романов, пластический спектакль «Петли» Красноярского театра юного зрителя
- Лучшая работа дирижера: Александр Юдасин, опера «Бесприданница» Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского
- Лучшее музыкальное оформление спектакля: Елизавета Тюгаева, песенная притча «О Старике, Старухе и Золотой рыбке» Канского драматического театра
- Специальный приз фестиваля: Марии Селиверстовой «За смелость и талант в роли Императрицы» в рок-опере «Орел и Ворон» Красноярского музыкального театра
- Специальный приз фестиваля: Варваре Бабаянц «За трогательное и убедительное исполнение заглавной роли в спектакле «Фрекен Хильдур Бок» Норильского заполярного театра драмы имени Владимира Маяковского
- Специальный приз от жюри фестиваля: Анна Понибрашина за роль Луизы в спектакле «Коварство и любовь»
- Лучшая женская роль в спектакле музыкального театра: Виктория Маслюкова, роль Ларисы Дмитриевны в опере «Бесприданница» Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского
- Лучшая женская роль в драматическом театре: Ирина Швец, роль Жанны в заблудной быличке «Человек в закрытой комнате» Драматического театра «Поиск» г. Лесосибирск
- Лучшая женская роль второго плана: Екатерина Соколова, роль Леди Мильфорд в драме «Коварство и любовь» Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина
- Специальный приз фестиваля: Владимиру Александровичу «За исполнение роли Мокия Парменыча Кнурова» в опере «Бесприданница» Красноярского государственного театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского
- Специальный приз фестиваля: Максиму Макарову и Виктору Чарикову «За превосходное чувство партнерства в заблудной быличке «Человек в закрытой комнате» Драматического театра «Поиск» г. Лесосибирск
- Лучшая мужская роль в спектакле музыкального театра: Станислав Сикирин, роль Петра Андреевича Гринева в рок-опере «Орел и Ворон» Красноярского музыкального театра
- Лучшая мужская роль в драматическом театре: Никита Косачев, роль Фердинанда в драме «Коварство и любовь» Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина
- Лучшая работа артиста в театре кукол — по решению жюри фестиваля премия не присуждается.
- Лучшая мужская роль второго плана: Эдуард Михненков, роль Президента фон Вальтера в драме «Коварство и любовь» Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина
- Лучшая работа режиссера в театре кукол: Руслан Кудашов, спектакль «Легенда о Великом Инквизиторе» Красноярского театра кукол
- Специальный приз Ассоциации театральных критиков: Олег Рыбкин, спектакль «Коварство и любовь»
- Лучшая работа режиссёра: Олег Рыбкин, драма «Коварство и любовь» Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина
- Специальный приз фестиваля: Мотыгинскому драматическому театру «За симпатичное и обаятельное сценическое прочтение классического сюжета» школьной сказки «Золушка»
- Специальный приз фестиваля: Драматическому театру «Поиск» города Лесосибирск «Лучший спектакль малой формы» заблудная быличка «Человек в закрытой комнате»
- Спецдиплом Председателя жюри: Минусинскому драматическому театру «За поэтическое воплощение сказа П. Бажова «Серебряное копытце»
- Лучшая премьера сезона в музыкальном театре: «Орел и Ворон», рок-опера Красноярского музыкального театра
- Лучшая премьера сезона в драматическом театре: «Евгений Онегин», сентиментальная трагедия Красноярского театра юного зрителя
- Лучшая премьера сезона в театре кукол: «Легенда о Великом Инквизиторе», спектакль Красноярского театра кукол
- Лучшая премьера сезона для детей и подростков: «О Старике, Старухе и Золотой рыбке», песенная притча Канского драматического театра.
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