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Пасха с черной икрой и золотом: в каком из красноярских ресторанов можно заказать?

Пасха с черной икрой и золотом: в каком из красноярских ресторанов можно заказать?
Иллюстрация: Владимир Барабаш

Красноярские рестораторы уже планируют новинки к весеннему празднику. Специально для DK.RU ресторан Fresco рассказал о своем эксклюзивном предложении и поделился рецептом необычной пасхи.

#НОВОСТИ

Пасха с черной икрой и золотом, наверное, одно из самых дорогих блюд, который можно представить на праздником столе. Стоит десерт десять тыс. руб. при весе 700 г. «Золотой» пасхи не будет в общем меню, и заказать ее можно во Fresco.

Пасха будет действительно эксклюзивным предложением, их будет приготовлено всего до 20 штук на миллионный город.

Пасха с черной икрой и золотом: в каком из красноярских ресторанов можно заказать? 1

Рецепт пасхи с черной икрой и золотом:

  • Творог — 400 г
  • Креметта — 100 г
  • Сливочное масло —  40 г
  • Соль — 4 г
  • Кешью — 20 г
  • Черная икра — 70 г
  • Сусальное золото — 6 листов
  • Шоколад белый — 60 г
  • Какао масло — 30 г 

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Автор: Петр Савельев
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