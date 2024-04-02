Пасха с черной икрой и золотом: в каком из красноярских ресторанов можно заказать?

Красноярские рестораторы уже планируют новинки к весеннему празднику. Специально для DK.RU ресторан Fresco рассказал о своем эксклюзивном предложении и поделился рецептом необычной пасхи.

Пасха с черной икрой и золотом, наверное, одно из самых дорогих блюд, который можно представить на праздником столе. Стоит десерт десять тыс. руб. при весе 700 г. «Золотой» пасхи не будет в общем меню, и заказать ее можно во Fresco.

Пасха будет действительно эксклюзивным предложением, их будет приготовлено всего до 20 штук на миллионный город.

Рецепт пасхи с черной икрой и золотом:

Творог — 400 г

Креметта — 100 г

Сливочное масло — 40 г

Соль — 4 г

Кешью — 20 г

Черная икра — 70 г

Сусальное золото — 6 листов

Шоколад белый — 60 г

Какао масло — 30 г

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