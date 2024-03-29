LaFamille Group выкупила красноярский ресторан на воде Mon Plaisir

Ресторан Mon Plaisir на Удачном перешел в собственность LaFamille Group (соучредители Николай и Мария Олюнины).

Представители группы пояснили DK.RU, что к ним поступило соответствующее предложение, они приняли решение согласиться. Что появится на месте ресторана, пока неизвестно. Рассматривается вариант обустроить территорию для детей и подростков, которые живут в Удачном или около него.

Также в 2024 Lafamille Group планирует открыть ресторан на территории речного клуба «Остров». В ближайшее время запустят парк-отель в Хакасии.