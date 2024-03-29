LaFamille Group выкупила красноярский ресторан на воде Mon Plaisir
Ресторан Mon Plaisir на Удачном перешел в собственность LaFamille Group (соучредители Николай и Мария Олюнины).
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