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LaFamille Group выкупила красноярский ресторан на воде Mon Plaisir

LaFamille Group выкупила красноярский ресторан на воде Mon Plaisir
Иллюстрация: vector_corp /ru.freepik.com

Ресторан Mon Plaisir на Удачном перешел в собственность LaFamille Group (соучредители Николай и Мария Олюнины).

#НОВОСТИ
Представители группы пояснили DK.RU, что к ним поступило соответствующее предложение, они приняли решение согласиться. Что появится на месте ресторана, пока неизвестно. Рассматривается вариант обустроить территорию для детей и подростков, которые живут в Удачном или около него. 
 
Напомним, Mon Plaisir объявил о своем закрытии накануне. Проект работает до конца марта.
 
Также в 2024 Lafamille Group планирует открыть ресторан на территории речного клуба «Остров». В ближайшее время запустят парк-отель в Хакасии.

Справка

 
Lafamille Group владеет рестораном на LaFamille на Удачном, площадкой Дом Событий «Сосны», сельскохозяйственным предприятием в Балахтинском районе и мясным заводом в Железногорске.
 

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Николай и Мария Олюнины об искреннем сервисе и новом ресторане

История LaFamille Group началась с мечты о создании места, где будет хорошо и комфортно каждому — и старшему поколению, и малышам. Так родилась идея «искреннего» сервиса.

 

 

Автор: Петр Савельев
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