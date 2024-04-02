В Красноярске обработают от клещей «Бобровый лог» и базы отдыха

В Красноярске готовятся к обработке территорий от клещей. Часть работ проведут за счет городской и краевой казны, еще часть участков обработают их собственники.

Так, традиционно за свой счёт обрабатывают территории парк флоры и фауны «Роев Ручей», фан-парк «Бобровый лог», базы отдыха, организации и предприятия. Во дворах акарицидная обработка при необходимости также пройдет за счет средств собственников жилых домов.

За деньги из городской казны в Красноярске обработают только муниципальные участки. Так, сейчас заключён первый муниципальный контракт с ИП Коротченко. Его стоимость составила 0,598 млн рублей. Подрядчик готов приступить к работам, как только позволят погодные условия, то есть будет сухо и тепло.

Всего в этом сезоне из городского бюджета на эти цели выделено 0,6 млн рублей, краевая субсидия составила 1,7 млн рублей. Будет обработано более 460 га, как и в 2023.

Места определили сотрудники Роспотребнадзора с учетом активности клещей в прошлом году. Это участки, прилегающие к природным территориям, спальные микрорайоны. Например, территории в Академгородке, Студгородке, в районе Базаихи, Плодово-ягодной станции.

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