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В Красноярске обработают от клещей «Бобровый лог» и базы отдыха

В Красноярске обработают от клещей «Бобровый лог» и базы отдыха
Иллюстрация: администрация города

В Красноярске готовятся к обработке территорий от клещей. Часть работ проведут за счет городской и краевой казны, еще часть участков обработают их собственники.

#НОВОСТИ
Так, традиционно за свой счёт обрабатывают территории парк флоры и фауны «Роев Ручей», фан-парк «Бобровый лог», базы отдыха, организации и предприятия. Во дворах акарицидная обработка при необходимости также пройдет за счет средств собственников жилых домов.  
 
За деньги из городской казны в Красноярске обработают только муниципальные участки. Так, сейчас заключён первый муниципальный контракт с ИП Коротченко. Его стоимость составила 0,598 млн рублей. Подрядчик готов приступить к работам, как только позволят погодные условия, то есть будет сухо и тепло.
 
Всего в этом сезоне из городского бюджета на эти цели выделено 0,6 млн рублей, краевая субсидия составила 1,7 млн рублей. Будет обработано более 460 га, как и в 2023.
 
Места определили сотрудники Роспотребнадзора с учетом активности клещей в прошлом году. Это участки, прилегающие к природным территориям, спальные микрорайоны. Например, территории в Академгородке, Студгородке, в районе Базаихи, Плодово-ягодной станции.
 
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В этом сезоне приводить в порядок дороги столицы края будут две компании — муниципальная «САТП» и «Промстрой». Обе уже неоднократно занимались ремонтом дорог.

Автор: Петр Савельев
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