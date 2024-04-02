В Красноярске выбрали подрядчиков для ремонта всех дорог

В этом сезоне приводить в порядок дороги столицы края будут две компании — муниципальная «САТП» и «Промстрой». Обе уже неоднократно занимались ремонтом дорог.

Все работы поделены на 8 контрактов. По ним предстоит отремонтировать 64 участка. Там заменят бортовые камни, уложат два слоя асфальта и нанесут дорожную разметку. Сейчас определяют сроки работ. К ремонту приступят, как только позволит погода.

Компания «Промстрой» будет ремонтировать дороги в Советском и Центральном районах. По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» следующие участки:

Батурина от ул. Молокова до ул. Весны;

Быковского от пр. Металлургов до ул. Устиновича;

Никитина от нежилого здания № 1в до жилого здания № 1б и до пересечения с ул. Партизана Железняка;

Комарова от Тельмана до пр. Ульяновский;

Октябрьская от Взлётная до Авиаторов;

Октябрьская от Партизана Железняка вдоль дома № 1 по ул. Взлетная;

Башиловская от Пограничников до ул. Башиловская, 18/36в;

Николаева от пр. Металлургов до ул. Тельмана;

6-я Полярная от жилого дома № 1 по ул. 6-я Полярная до ул. Шахтеров;

Ферганская от Тельмана до пр. Ульяновский.

​За счет бюджета Красноярска компания отремонтирует такие участки:

Дзержинского от ул. Карла Маркса до ул. Бограда;

проезд под путепроводом от ул. Ленина (мост р. Кача) до ул. Белинского;

4-я Дальневосточная от ул. Любы Шевцовой до ул. 4-я Дальневосточная, 63;

Урицкого от ул. Урицкого, 38 до ул. Карла Маркса с учетом участка по ул. Урицкого от ул. Перенсона до ул. Дзержинского;

2-я Брянская от ул. Брянская до ул. Караульная;

Северное шоссе от кольцевой развязки до Северное шоссе, 6г и от Енисейского тракта до ул. Авиаторов;

На остальных участка будет работать САТП.

На ремонт дорог в этом году выделено 3,2 млрд рублей. Приведут в порядок 92,9 км.

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