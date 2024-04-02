В Красноярске выбрали подрядчиков для ремонта всех дорог
В этом сезоне приводить в порядок дороги столицы края будут две компании — муниципальная «САТП» и «Промстрой». Обе уже неоднократно занимались ремонтом дорог.
- Батурина от ул. Молокова до ул. Весны;
- Быковского от пр. Металлургов до ул. Устиновича;
- Никитина от нежилого здания № 1в до жилого здания № 1б и до пересечения с ул. Партизана Железняка;
- Комарова от Тельмана до пр. Ульяновский;
- Октябрьская от Взлётная до Авиаторов;
- Октябрьская от Партизана Железняка вдоль дома № 1 по ул. Взлетная;
- Башиловская от Пограничников до ул. Башиловская, 18/36в;
- Николаева от пр. Металлургов до ул. Тельмана;
- 6-я Полярная от жилого дома № 1 по ул. 6-я Полярная до ул. Шахтеров;
- Ферганская от Тельмана до пр. Ульяновский.
- Дзержинского от ул. Карла Маркса до ул. Бограда;
- проезд под путепроводом от ул. Ленина (мост р. Кача) до ул. Белинского;
- 4-я Дальневосточная от ул. Любы Шевцовой до ул. 4-я Дальневосточная, 63;
- Урицкого от ул. Урицкого, 38 до ул. Карла Маркса с учетом участка по ул. Урицкого от ул. Перенсона до ул. Дзержинского;
- 2-я Брянская от ул. Брянская до ул. Караульная;
- Северное шоссе от кольцевой развязки до Северное шоссе, 6г и от Енисейского тракта до ул. Авиаторов;
Ведомство совместно с ГИБДД проверили состояние дорог Красноярска после зимы. Итог — более 260 участков в выбоинах в Октябрьском, Железнодорожном, Свердловском, Центральном и Советском районах.
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Красноярский УДИБ уличили в нарушении закона при ремонте дорог
Заключив контракт с муниципальным предприятием, дорожное управление города впоследствии без торгов увеличило его стоимость, что не допустимо.
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УСК «Сибиряк» оспаривает результаты аукционов на ремонт дорог в Ленинском, Кировском, Свердловском районах и заключенные по их итогам муниципальные контракты.
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На содержание дорог Красноярска потратят почти 1 млрд рублей
В эту сумму входит уборка и ремонт дорог, мостов, нанесение разметки и многое другое до конца 2024.
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Достроить развязку на Пашенном, от Судостроительной в Тихие Зори, планируют до 31 июля. Об этом сегодня на сессии сообщил Сергей Шикунов, и.о. руководителя департамента градостроительства мэрии.
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Ограничения на дорогах, кроме трассы Верхняя Бирюса – Ибрюль, будут действовать 22 апреля...21 мая.
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Информацию о поиске подрядчика опубликовали на сайте госзакупок. Исполнитель работ станет известен 15 апреля. Отреставрировать центральный вход и фасад здания нужно будет до ноября 2024.
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В Красноярске открыли развязку на Северном Шоссе
Магистраль, которая соединила Авиаторов и Солонцы-2, открыли для автомобилистов накануне. Об этом сообщил журналистам Владислав Логинов, мэр.
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Аэропорту Красноярска обновят «последнюю милю» автодороги
Покрытие заменят на участке в четыре километра. Также планируется отремонтировать обход Железногорска. На оба этих объекта выделено порядка 407 млн рублей.
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На ремонт дорог в Ленинском и Кировском районах Красноярска выделено 0,6 млрд рублей
В Красноярске определен подрядчик, который будет ремонтировать 14 улиц в Ленинском и Кировском районах.
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Красноярск начали отмывать от зимней грязи специальным шампунем
Содержание улично-дорожной сети Красноярска в этом году обойдется бюджету в 745 млн рублей. Мойка тротуаров и других объектов — включена в эту стоимость.
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В Красноярске ищут подрядчика для инвентаризации городской ливневки
УДИБ ищет подрядчика, который выполнит большое обследование системы ливневой канализации. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
- На ремонт дорог в Ленинском и Кировском районах Красноярска выделено 0,6 млрд рублей