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Прокуратура требует привести в порядок дороги Красноярска

Прокуратура требует привести в порядок дороги Красноярска
Иллюстрация: прокуратура Красноярского края

Ведомство совместно с ГИБДД проверили состояние дорог Красноярска после зимы. Итог — более 260 участков в выбоинах в Октябрьском, Железнодорожном, Свердловском, Центральном и Советском районах.

#НОВОСТИ
Среди улиц, на которых обнаружили ямы и другие дефекты дорожного полотна: Елены Стасовой, Лесопитомник, Лесопарковая, Новая Заря, Маерчака, Калинина, Ладо Кецховели, Красной Армии, Копылова, Новосибирская, Белинского,  Краснодарская, Молокова, Партизана Железняка, 9 Мая, Ястынская, Мате Залки, Аэровокзальная, Авиаторов, Сергея Лазо, Взлетная, Петра Славцова,  Садовая, Юшкова, Батаническая,  Становая, Гусарова, Юшкова, Крупская, 1-я и 2-я Хабаровская,  Тотмина,  Академика Курчатова, Академика Киренского, Толстого, Телевизорная, Баумана, Свободный, Ленина, Гайдашовка, Вильского.
 
Прокуратура внесла представление руководителю УДИБ и потребовала навести порядок на дорогах. Возбуждены административные дела за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.
 
В ведомстве отметили, что продолжат контролировать состояние дорожного полотна в течение всего ремонтного сезона.
 
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Автор: Петр Савельев
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