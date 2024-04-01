Прокуратура требует привести в порядок дороги Красноярска

Ведомство совместно с ГИБДД проверили состояние дорог Красноярска после зимы. Итог — более 260 участков в выбоинах в Октябрьском, Железнодорожном, Свердловском, Центральном и Советском районах.

Среди улиц, на которых обнаружили ямы и другие дефекты дорожного полотна: Елены Стасовой, Лесопитомник, Лесопарковая, Новая Заря, Маерчака, Калинина, Ладо Кецховели, Красной Армии, Копылова, Новосибирская, Белинского, Краснодарская, Молокова, Партизана Железняка, 9 Мая, Ястынская, Мате Залки, Аэровокзальная, Авиаторов, Сергея Лазо, Взлетная, Петра Славцова, Садовая, Юшкова, Батаническая, Становая, Гусарова, Юшкова, Крупская, 1-я и 2-я Хабаровская, Тотмина, Академика Курчатова, Академика Киренского, Толстого, Телевизорная, Баумана, Свободный, Ленина, Гайдашовка, Вильского.

Прокуратура внесла представление руководителю УДИБ и потребовала навести порядок на дорогах. Возбуждены административные дела за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

В ведомстве отметили, что продолжат контролировать состояние дорожного полотна в течение всего ремонтного сезона.

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