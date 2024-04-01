Прокуратура требует привести в порядок дороги Красноярска
Ведомство совместно с ГИБДД проверили состояние дорог Красноярска после зимы. Итог — более 260 участков в выбоинах в Октябрьском, Железнодорожном, Свердловском, Центральном и Советском районах.
Юрий Савин покинул пост заместителя мэра — руководителя департамента городского хозяйства и транспорта администрации Красноярска.
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Красноярский УДИБ уличили в нарушении закона при ремонте дорог
Заключив контракт с муниципальным предприятием, дорожное управление города впоследствии без торгов увеличило его стоимость, что не допустимо.
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«Сибиряк» оспаривает результаты торгов на ремонт дорог в Красноярске
УСК «Сибиряк» оспаривает результаты аукционов на ремонт дорог в Ленинском, Кировском, Свердловском районах и заключенные по их итогам муниципальные контракты.
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На содержание дорог Красноярска потратят почти 1 млрд рублей
В эту сумму входит уборка и ремонт дорог, мостов, нанесение разметки и многое другое до конца 2024.
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Достроить развязку на Пашенном планируют в июле 2024
Достроить развязку на Пашенном, от Судостроительной в Тихие Зори, планируют до 31 июля. Об этом сегодня на сессии сообщил Сергей Шикунов, и.о. руководителя департамента градостроительства мэрии.
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На трассах Красноярского края вводят ограничения для грузового транспорта
Ограничения на дорогах, кроме трассы Верхняя Бирюса – Ибрюль, будут действовать 22 апреля...21 мая.