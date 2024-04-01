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Из мэрии уволился очередной руководитель департамента городского хозяйства

Из мэрии уволился очередной руководитель департамента городского хозяйства
Иллюстрация: администрация Красноярска

Юрий Савин покинул пост заместителя мэра — руководителя департамента городского хозяйства и транспорта администрации Красноярска.

#НОВОСТИ
Исполняющим обязанности главы департамента назначен Николай Мухин, заместитель руководителя департамента по инженерной инфраструктуре.
 
Юрий Савин возглавлял департамент с ноября 2022. До этого он уже руководил департаментом городского хозяйства в 2018...2019. Руководители в этом департаменте сменяются с завидной регулярностью. Так, с августа 2020 по сентябрь 2022 этот пост занимал Алексей Фоминых. В 2017...2019 главой департамента был Юрий Шестопалов. А между 2019...2020 в департаменте сменилось 4 руководителя, среди них были заместители департамента. Каждый из них надолго не задерживался на посту. 
 
В конце прошлого года стало известно об объединении департаментов городского хозяйства и транспорта. Все чиновники, работавшие в дептрансе перешли в новую структуру в том же статусе (кроме руководителя — он стал профильным замом).

Справка

 
Юрий Савин родился в Красноярске. Трудился в структурах МЧС, в сфере ЖКХ, работал в МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства». В октябре 2018 стал заместителем руководителя департамента городского хозяйства администрации Красноярска. В августе 2019 назначен заместителем главы Красноярска. В 202 стал заместителем главы Минусинска, с октября 2022 был и.о. главы департамента городского хозяйства. В ноябре 2022 назначили заместителем главы города – главой департамента городского хозяйства.
 

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Автор: Петр Савельев
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