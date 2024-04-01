Из мэрии уволился очередной руководитель департамента городского хозяйства
Юрий Савин покинул пост заместителя мэра — руководителя департамента городского хозяйства и транспорта администрации Красноярска.
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