Из мэрии уволился очередной руководитель департамента городского хозяйства

Юрий Савин покинул пост заместителя мэра — руководителя департамента городского хозяйства и транспорта администрации Красноярска.

Исполняющим обязанности главы департамента назначен Николай Мухин, заместитель руководителя департамента по инженерной инфраструктуре.

Юрий Савин возглавлял департамент с ноября 2022. До этого он уже руководил департаментом городского хозяйства в 2018...2019. Руководители в этом департаменте сменяются с завидной регулярностью. Так, с августа 2020 по сентябрь 2022 этот пост занимал Алексей Фоминых. В 2017...2019 главой департамента был Юрий Шестопалов. А между 2019...2020 в департаменте сменилось 4 руководителя, среди них были заместители департамента. Каждый из них надолго не задерживался на посту.

В конце прошлого года стало известно об объединении департаментов городского хозяйства и транспорта. Все чиновники, работавшие в дептрансе перешли в новую структуру в том же статусе (кроме руководителя — он стал профильным замом).