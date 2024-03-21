В Красноярске открыли развязку на Северном Шоссе
Магистраль, которая соединила Авиаторов и Солонцы-2, открыли для автомобилистов накануне. Об этом сообщил журналистам Владислав Логинов, мэр.
Он уточнил, что комиссия оценила техническое состояние объекта. Были выявлены некоторые недостатки, но они не влияют на организацию дорожного движения.
Например, где-то использовано не то лакокрасочное покрытие или крепеж элементов конструкции, предусмотренный контрактов. Но это не влияет на организацию движения. Поэтому комиссией было принято решение открыть развязку. Сегодня она уже эксплуатируется. Добро пожаловать!» — отметил Владислав Логинов.
Он уточнил, что предстоит устранить оставшиеся недостатки.
Развязку начали строить четыре года назад. Контракт был заключен с УСК «Сибиряк». Компания не уложилась в отведенные сроки, договор с ней расторгли. Но затем заключили вновь. В декабре 2023 с подрядчиком вновь растрогли контракт.
Ранее в мэрии сообщали, что в 2024 разработают проект строительства проезда от Северного Шоссе в Солонцы-2.
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