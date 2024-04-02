Красноярск вошел в топ-10 по выдаче цифровой ипотеки

По данным Банка ДОМ.РФ «Электронной ипотекой» с начала 2024 воспользовались 11,2 тыс. семей в целом по России.

Объем выданных дистанционно жилищных кредитов с начала 2024 составил 67 млрд рублей (2,6 раза к 2023), — сообщает Ъ.

Больше всего цифровых сделок проведено в таких городах как:

Москва (4 тыс. кредитов, рост в 1,7 раза к 2023) Санкт-Петербург (600+, 5,7 раза) Самара (500+, в 3,2 раза) Краснодар (500, в 1,6 раза) Тюмень (450, в 2,5 раза) Нижний Новгород (400+, в 2,8 раза) Новосибирск (400, в 2 раза) Воронеж (400, в 3,8 раза) Екатеринбург (350, в 2 раза) Красноярск (350, в 2,8 раза).

Доля электронно выданных ипотек в первом квартале превысила 80% против 51% за первые три месяца прошлого года. Цифровизация позволяет оптимизировать бизнес-процессы, сократить операционные расходы, повысить удобство и скорость обслуживания. В некоторых регионах доля цифровой ипотеки уже достигла 100% — в Саратовской, Самарской, Челябинской областях», — отметил Кирилл Варенцов, вице-президент Банка ДОМ.РФ.

Проникновение электронных сервисов в Красноярском крае оценивается в 88%, что ниже Новосибирской области — 91%.

Кроме всего прочего, цифровой профиль гражданина, дистанционное получение УКЭП, подтверждение личности по биометрии, электронные закладные — не только экономит время, но и дает возможность выбирать выгодные условия займа без привязки к месту нахождения.

В 2024 планируется завершить интеграцию с приложением “Госключ”, что позволит создавать электронную подпись сразу в своем мобильном устройстве.

Цифровая ипотека — это совершенно новый уровень удобства банковского обслуживания, который выгоден и банкам, и гражданам», — считает Николай Козак, вице-президент Банка ДОМ.РФ.

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