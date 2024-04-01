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Сенатор Клишас исключил возможность казни террористов в Беларуси

Сенатор Клишас исключил возможность казни террористов в Беларуси
Иллюстрация: пресс-служба Совфеда

Андрей Клишас, сенатор Совета Федерации от Красноярского края, исключил возможность экстрадиции террористов в Беларусь.

#НОВОСТИ

Идею передать террористов, напавших 22 марта на «Крокус Сити Холл» (Подмосковье), в Республику Беларусь, ранее выдвинула Мария Бутина, депутат Госдумы, обосновывая этот прецедент тем, что среди жертв теракта есть и белорусы. В этой стране не отменена смертная казнь и там им могут вынести «высшую меру наказания».

Россия — суверенное государство и осуществляет в пределах своей территории всю полноту государственной власти, в том числе и правосудие. Нужно всем с уважением относиться к российской правовой системе, в том числе к судебной власти. Террористов должны судить в России по законам Российской Федерации», — заявил сенатор.

Ранее Андрей Клишас сообщил об отсутствии возможности возвращения смертной казни в России. Как юрист, он отмечает, что в силу сложившегося законодательства, сегодня право не быть приговоренным к смертной казни, де юре, относится к гарантиям прав и свобод граждан.

Для снятия моратория на смертную казнь необходимо переписать Конституцию РФ.

По мнению сановника, в законодательстве есть много и других препятствий, когда даже при отсутствии моратория на смертную казнь применять ее в качестве наказания все равно невозможно — касается это и террористов, и педофилов.

В первом случае, потому что статья выведена из-под рассмотрения судом присяжных, для педофилов максимальное наказание в принципе ограничивается пожизненным сроком.

Напомним, что в результате теракта в «Крокус Сити Холл» погибли 144, в списке пострадавших поименован 551 человек.

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Автор: Петр Савельев
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