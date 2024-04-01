Сенатор Клишас исключил возможность казни террористов в Беларуси
Андрей Клишас, сенатор Совета Федерации от Красноярского края, исключил возможность экстрадиции террористов в Беларусь.
Идею передать террористов, напавших 22 марта на «Крокус Сити Холл» (Подмосковье), в Республику Беларусь, ранее выдвинула Мария Бутина, депутат Госдумы, обосновывая этот прецедент тем, что среди жертв теракта есть и белорусы. В этой стране не отменена смертная казнь и там им могут вынести «высшую меру наказания».
Россия — суверенное государство и осуществляет в пределах своей территории всю полноту государственной власти, в том числе и правосудие. Нужно всем с уважением относиться к российской правовой системе, в том числе к судебной власти. Террористов должны судить в России по законам Российской Федерации», — заявил сенатор.
Ранее Андрей Клишас сообщил об отсутствии возможности возвращения смертной казни в России. Как юрист, он отмечает, что в силу сложившегося законодательства, сегодня право не быть приговоренным к смертной казни, де юре, относится к гарантиям прав и свобод граждан.
Для снятия моратория на смертную казнь необходимо переписать Конституцию РФ.
По мнению сановника, в законодательстве есть много и других препятствий, когда даже при отсутствии моратория на смертную казнь применять ее в качестве наказания все равно невозможно — касается это и террористов, и педофилов.
В первом случае, потому что статья выведена из-под рассмотрения судом присяжных, для педофилов максимальное наказание в принципе ограничивается пожизненным сроком.
Напомним, что в результате теракта в «Крокус Сити Холл» погибли 144, в списке пострадавших поименован 551 человек.
Читайте далее
-
Бизнес-дайджест DK.RU: неделя, которую мы будем помнить
Новостное поле уходящей недели кардинально изменилось вечером пятницы. Трагедия в «Крокус Сити Холл» потрясла всю страну. Мирные инфоповоды отошли на второй план, даже обесценились.24.03.2024Новости ДККрасноярск
-
Александр Усс: Застройку «Антенного поля» обсудят на заседании правительства
Такими планами поделился Александр Усс, сенатор от Красноярского края. Он сообщил, что в Совете Федерации прошла встреча с Виталием Мутко, генеральным директором «ДОМ.РФ».20.03.2024Новости ДККрасноярск
-
Артем Усс попал под японские санкции
Правительство Японии опубликовало новый санкционный список. Помимо сына экс-губернатора Красноярского края, в него попало еще 11 человек и 36 организаций.01.03.2024Новости ДККрасноярск
-
Экопарк «Юдинская долина» откроется в начале весны в Красноярске
Стала известна дата официального открытия нового красноярского хайкинга — экопарка «Юдинская долина» в Октябрьском районе.25.02.2024Новости ДККрасноярск
-
В аэропорту Красноярска откроют еще одну зону регистрации пассажиров
Это увеличит пропускную способность аэропорта на 50%. Проект планируется реализовать в этом году.08.02.2024Новости ДККрасноярск
-
Лапшу не вешать: Александра Усса возмутили ролики на экране в аэропорту
Сенатор Совфеда Александр Усс настаивает на введении единого дизайн-кода для бизнеса и рекламы на территории аэропорта Красноярска.31.01.2024Новости ДККрасноярск
-
Красноярцы презентовали научную детскую площадку в университете «Сириус»
На площадке конгресса молодых ученых в Университете «Сириус» (Краснодарский край) презентовали уникальную научную детскую площадку, разработанную и созданную в Красноярске.01.12.2023Новости ДККрасноярск