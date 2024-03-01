Артем Усс попал под японские санкции

Правительство Японии опубликовало новый санкционный список. Помимо сына экс-губернатора Красноярского края, в него попало еще 11 человек и 36 организаций.

Япония ввела персональные санкции против Артема Усса — сына бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса. Это следует из опубликованного правительством страны пресс-релиза.

Всего в этом списке 12 человек. Помимо Усса в нем фигурируют:

Ирина Агеева, уполномоченный по правам ребенка в Калужской области;

Владимир Коваленко, начштаба отделения «Юнармии» в Севастополе;

Мансур Солтаев, уполномоченный по правам человека в Чечне;

Константин Федоренко, директор «Артека»;

Муслим Хучиев, председатель правительства Чечни;

Замид Чалаев, командир специального полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне;

Ирина Черкасова, уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области.

Также Япония ввела экспортные ограничения против 36 российских организаций. Среди них концерны «Калашников», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», «Базальт» и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК); компании «Авиадвигатель», «Аэроскан», «Нева электроника» и «Ангстрем», а также два НПО — «Аврора» и «Импульс» и конструкторское бюро «Новатор».

Позже стало известно, что санкции ввели и против «Тинькофф Банка».

Напомним, что весной 2023 Артем Усс бежал из-под домашнего ареста в Италии, откуда его собирались экстрадировать в США. Позже стало известно, что он находится в Москве под подпиской о невыезде. А в декабре Госдепартамент Соединенных Штатов объявил награду в $7 млн за информацию об Уссе, которая позволит его арестовать.

Читайте также:

Артем Усс рассказал подробности побега из-под ареста в Италии

Сын Александра Усса, бывшего губернатора, а сейчас сенатора от Красноярского края, Артем Усс через своего адвоката рассказал подробности своего побега из-под домашнего ареста в Италии в марте 2023.

Лапшу не вешать: Александра Усса возмутили ролики на экране в аэропорту

Сенатор Совфеда Александр Усс настаивает на введении единого дизайн-кода для бизнеса и рекламы на территории аэропорта Красноярска.

Артем Усс прокомментировал заявление США о награде за его местонахождение

Артем Усс, сын сенатора от Красноярского края и экс-губернатора региона Александра Усса, считает себя невиновным и высказал мнение, что его преследуют по политическим мотивам.