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Красноярцы презентовали научную детскую площадку в университете «Сириус»

Красноярцы презентовали научную детскую площадку в университете «Сириус»
Иллюстрация: министерство образования Красноярского края

На площадке конгресса молодых ученых в Университете «Сириус» (Краснодарский край) презентовали уникальную научную детскую площадку, разработанную и созданную в Красноярске.

#НОВОСТИ
Проект научной детской площадки «Природа света» создан дизайн-группой «АртСтиль» и проектной мастерской «Ньютон Парк». Она знакомит детей 7–12 лет с основами оптики в доступной игровой форме. Познавательные интерактивные объекты позволяют наглядно продемонстрировать такие физические явления, как скорость света, отражение, преломление света, поляризация и т.д. 
 
Научная детская площадка уже прошла процедуру верификации экспертами «Наука.рф». В перспективе «АртСтиль» и «Ньютон Парк» планируют тиражировать свой проект по всей стране.
 
Конгресс молодых ученых посетили около 4,5 тысяч участников из более чем 25 стран. Участниками стали молодые исследователи, представители бизнеса, органов власти, научных и образовательных организаций, школьники, студенты и аспиранты. Мероприятие посетил лично президент РФ Владимир Путин. 
 
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Автор: Петр Савельев
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