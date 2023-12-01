Красноярцы презентовали научную детскую площадку в университете «Сириус»
На площадке конгресса молодых ученых в Университете «Сириус» (Краснодарский край) презентовали уникальную научную детскую площадку, разработанную и созданную в Красноярске.
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Красноярские компании высадили деревья в гольф-клубе экопарка «Юдинская долина»
В акции приняли участие представители крупных промышленных компаний Красноярского края, общественники, предприниматели и сенатор Совфеда РФ Александр Усс.
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Дискоклуб «ДК»: креативные индустрии
Готовы ли компании креативного сектора к внезапной актуализации их значимости и что необходимо для развития таких бизнесов — об этом эксперты отрасли говорили на дискуссионном клубе «ДК-Красноярск».
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Ходи «Квадратом»: креативный кластер создали в Красноярском крае
В Красноярске в рамках «Российской креативной недели — Сибирь» подписано соглашение о создании креативного кластера «Квадрат».
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Лучшее оформление ресторана «БургерКит»: победила красноярская компания «Решение»
Рекламное производство «Решение» заняло первое место в категории на комплексное оформление ресторана «БургерКит», который расположен в торговом центре на проспекте Свободный.