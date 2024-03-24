Бизнес-дайджест DK.RU: неделя, которую мы будем помнить

Новостное поле уходящей недели кардинально изменилось вечером пятницы. Трагедия в «Крокус Сити Холл» потрясла всю страну. Мирные инфоповоды отошли на второй план, даже обесценились.

Вместе с тем, произошли события, которые невозможно вычеркнуть из ленты. Мы собрали все самое важное и полезное из звучавшего в паблике.

Трагедия

Освещать трагические события — сложная и тяжелая задача для журналистов. Есть даже специальный внутренний термин — «работа на черной ленте». Здесь важно отказаться от «конъюнктуры страха», не смаковать тяжелые подробности, не подбрасывать дровишек в топку паники и страха. В то же время не уходить в неуместный эскапизм. Мы писали о мерах безопасности в аэропорту и мерах безопасности на железной дороге. О заявлении губернатора Красноярского края по поводу отмены развлекательных событий в дни траура. Также в ленте DK.RU вы можете прочитать подробности видеобращения Владимира Путина.

Итоги выборов

Пожалуй, наиболее значимым событием недели стали завершившиеся выборы президента России. О том, что стало феноменом этой выборной кампании, рассказали красноярские политологи, которые прокомментировали итоги и оценили результаты.

Газификация

Об еще одной важной теме — перспективе газификации Красноярска, — высказались известные политики и экологи. Режим неблагоприятных метеоусловий только за 2024 год объявляли уже шесть раз. Поможет ли решить эту проблему газификация?

Антенное поле

Самой читаемой новостью недели стало сообщение о застройке так называемого «Антенного поля». Как рассказал Александр Усс, сенатор от Красноярского края, достигнуто согласие, что земельный участок по адресу Попова, 1 уйдет под застройку.

Новый велнес-проект

Также заинтересовала новость о велнес-деревне, которую планируют построить под Красноярском. Предполагается, что в Березовском районе построят коттеджный поселок, ориентированный на здоровый образ жизни и гармонию с природой.

Эксперты DK.RU

Эксперты DK.RU продолжают рассуждать о наиболее важных темах, полезных нашим читателям. Любовь Катеренюк, наш эксперт в сфере туризма, рассказала, стоит ли ждать скидок и горящих туров или лучше планировать путешествие заранее. Елена Герасименко, директор ООО «БухгалТерра», поделилась, какими критериями нужно руководствоваться при выборе поставщика бухгалтерских услуг.

Пять историй женской силы

Все три пьесы «Бизнес-девичника» построены на реальных жизненных историях. В этом году известные предпринимательницы Красноярска делятся тем, как проживали сложные моменты своей судьбы и находили в себе силы двигаться дальше. Премьера пьесы «Бизнес-рапсодия» состоится 28 марта в доме событий «Сосны» и соберет предпринимательниц Красноярска, а творческая команда проекта собрала лучших креативщиков города.