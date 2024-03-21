Елена Герасименко: Как выбрать надежного поставщика бухгалтерских услуг

Если аутсорсер начинает работу с множества вопросов и пытается докопаться до сути задачи, значит, он классный. Разбираемся, на что нужно обратить внимание при выборе бухгалтерского обслуживания.

Елена Герасименко, директор ООО «БухгалТерра»

Бухгалтерский аутсорсинг зарабатывает все большее признание. Такие компании научились четко выстраивать структуру отношений с клиентами, систематизировать бизнес-процессы и способны предлагать клиентам решение различных вопросов в режиме одного окна. Если перед вами стоит задача организации бухгалтерского учета на аутсорсе, предлагаю обратить внимание на важные критерии.

Чек-лист при выборе бухгалтерского обслуживания:

Надежность поставщика бухгалтерских услуг

Какую технологию удаленной работы предлагает аутсорсер

Какой софт используется для ведения учета

Квалификация и компетенции персонала аутсорсинговой компании

Что входит в состав и стоимость бухгалтерских услуг

Какие условия прописаны в договоре на удаленное бухгалтерское обслуживание

Какие дополнительные возможности и услуги предлагаются клиенту

Надежность поставщика бухгалтерских услуг

Надежность — один из важных критериев. Выбор бухгалтерской компании столь же серьезный процесс, как выбор лечащего врача. Нельзя действовать по принципу: «не понравится — пойду к другому». Такие действия приведут к полнейшему беспорядку в учете, в котором не будет ответственных. Нужно сразу найти надежную компанию и настроиться на долговременное сотрудничество.

Часто выбор бухгалтерской компании происходит по принципу сарафанного радио. Если у есть знакомые, которые уже пользуются услугами бухгалтерских компаний, прислушайтесь к их рекомендациям. Но на что можно еще обратить внимание, чтобы не ошибиться в выборе и не остаться разочарованным в аутсорсинге?

Косвенным гарантом надежности может быть членство в отраслевом союзе, работа под известным брендом по франшизе, данные рейтингов.

Обратите внимание, какой период существования компании на рынке. Безусловно, стоит обращать внимание на отзывы. Их можно найти на сайте самой бухгалтерской компании, а также на внешних ресурсах.

Не лишним будет ознакомиться с данными сервисов проверки контрагентов. Обратите внимание на численность, обороты и виды деятельности.

Обязательно посмотрите, участвовала ли бухгалтерская компания в судебных исках, на какой стороне (ответчика или истца), какие суммы оспаривались, какие нарушения происходили.

Позиционирование компании

Значимым критерием является, как бухгалтерская компания себя позиционирует и то, какие услуги и специфику считает основными. Как правило, о позиционировании бухгалтерская компания говорит на сайте или в коммерческом предложении. Например, «оказываем бухгалтерские услуги строительным организациям», или «предлагаем ведение бухгалтерского учета для производственных компаний». Из позиционирования компании можно понять о совместимости на личностном уровне.

«Ничего личного, только бизнес» — гласит известная поговорка. На самом деле все не так или не всегда так. Бизнес создают люди, так что главная основа долгосрочного партнерства — человеческие отношения. Важно посмотреть на какие ценности компания опирается и резонируют ли они с вашими.

Если ваши взгляды и подходы к делу отличаются, лучше сразу отказаться от договора — ничем хорошим это не закончится. Например, вы хотите передать бухгалтерию на аутсорс и забыть о ней, а вам говорят, что вы полноправный участник процесса и вопросов избежать не получится.

Лично я считаю, что если главная ценность — безопасность клиента, обойтись без взаимодействия не получится. Чтобы клиент чувствовал себя спокойно и был уверен: проблем с налоговой не будет, его нужно вовлекать в рабочий процесс. Необходимо погружаться в детализацию и корректно выстраивать бухгалтерский учет. Только так клиент будет знать, что происходит в учете, кто за что отвечает и к чему эта работа приведет.

Если есть возможность, посетите офис лично или договоритесь пообщаться по видеосвязи с руководителем компании. Оцените, как проходит беседа, какую информацию уточняют, насколько понятно отвечают на ваши вопросы. Выясните, как будет выстраиваться механизм взаимодействия, готова ли компания подстраиваться под индивидуальные запросы. Каким образом будет происходить обмен документами и информацией.

Задайте ключевой вопрос: как осуществляется контроль ведения учета.

Помните, бухгалтерия — это фундамент вашего бизнеса! Если аутсорсер начинает работу с множества вопросов и пытается докопаться до сути задачи, это хорошо. Не бойтесь проявлять открытость, вам нужно получить максимальную пользу от сотрудничества.

Далее поговорим о технологии работы бухгалтерских компаний.

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