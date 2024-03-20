Под Красноярском построят велнес-деревню за 7 млрд рублей

По сути, это будет коттеджный поселок с упором на здоровый образ жизни и гармонию с природой.

Новосибирская компания «Мира» построит в Березовском районе Красноярского края новый коттеджный поселок по типу велнес-деревни, рассказали в Корпорации развития Енисейской Сибири, которая будет сопровождать проект.

Идея проекта состоит в том, что в поселке будет создана среда, способствующая формированию здорового общества на основе семейных ценностей и гармонии с природой.

На участке (его площадь и точное местоположение не уточняется) планируется построить загородные дома, школу, детсад, а также ряд спортивных и игровых площадок. Помимо этого здесь собираются создать туристско-рекреационный кластер с ориентацией на здоровье и духовное развитие человека.

Объем инвестиций в проект составит порядка 7 млрд рублей. Начать строить велнес-поселок планируют в этом году, а закончить в 2029.

Называться он будет «Мира Деревня Красноярск». Подобный проект с 2015 реализуется под Новосибирском. Сейчас там построено три жилых района и парковая зона. Проживает в этой велнес-деревне порядка 100 семей.

На фото: план «Мира Деревни» под Новосибирском; Источник: miraderevnya.ru

Учредителем компании «Мира» является Андрей Алексеев. По информации РБК, раньше он активно занимался общепитом — в частности, был одним из основателей компании «Фуд-мастер» (трактир «Жили-были», столовая «Вилка-ложка»). К моменту выхода Алексеева из проекта, сеть насчитывала около 50 точек, а ее оборот в 2005 превышал 900 млн рублей. Примерно в то же время бизнесмен увлекся девелоперскими проектами, на которых и сконцентрировался, покинув «Фуд-мастер».

«Мира Деревня» — это второй подобный проект Алексеева. Первым являются «Мира Термы», которые также планируют запустить в Красноярске.

Сама компания «Мира» существует с 2013. В 2022 (более поздних данных пока нет) ее выручка выросла на 62% и составила 666 млн рублей, а чистая прибыль — 355,6 млн рублей (+95% к 2021).

Читайте также:

На севере Красноярского края построят сеть глэмпингов и гостиницу

Корпорация развития Енисейской Сибири и «Большое рыболовное путешествие» подписали соглашение о сотрудничестве для реализации двух инвестиционных проектов.

В Красноярске представлены проекты благоустройства парков и набережных в 2024

Выбраны компании для благоустройства общественных пространств по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» и представлены концепции будущих парков.

Красноярский край занял шестую позицию по инвестициям в России за 2023

Сумма инвестиций в экономику Красноярского края за 2023 приблизилась к 1 трлн рублей и стала рекордной цифрой за последние годы.