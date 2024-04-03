Михаил Котюков встретился с гендиректором Wildberries Татьяной Бакальчук

Об этом сообщил Михаил Котюков после встречи с Татьяной Бакальчук, генеральным директором Wildberries. Известно, что распределительный центр планируют возвести в Емельяновском районе.

Логистический комплекс Wildberries построят в Красноярске: его появление обсудили Михаил Котюков, глава региона, и Татьяна Бакальчук, генеральный директор маркетплейса. Встреча состоялась 3 апреля.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Красноярского края, логистический комплекс возведут в Емельяновском районе. На данный момент на выбранном участке земли проходят изыскания.

Михаил Котюков отмечает, что после появления распределительного центра в регионе появится девять тыс. новых рабочих мест.

Поддержал инвестиционные планы компании — они подтверждают роль Красноярского края как одного из ключевых пунктов в схеме перевозки грузов по России. Предложил Татьяне Бакальчук не только строить здесь бизнес, но и активно включиться в поддержку социальных и общественных проектов региона», — написал глава региона.

Напомним, в феврале проект логистического комплекса прошел вневедомственную экспертизу. Распределительный центр займет более 180 тыс. кв. метров. Строительство планируют завершить к концу 2026. На февраль 2024 объем инвестиций оценивался в 10 млрд рублей.

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