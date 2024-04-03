В «Пушке» запустили видеопроект «Один день с артистом»: первые подробности от «ДК»

Зрителям покажут, из чего складывается день артистов театра имени Пушкина: с раннего утра до последнего спектакля. Делимся первым видео, героиней которого стала Ольга Белоброва.

О запуске нового проекта объявили в Красноярском театре имени Пушкина: теперь каждый зритель может узнать, как выглядят сутки артистов. Для этого в театре снимают «Один день с артистом». Подробностями о видеопроекте поделились в пресс-службе «Пушки».

Любое появление артиста в соцсетях (особенно если это живое видео, закулисье) вызывает живую реакцию у зрителей: они благодарят, пишут комментарии и просят повторить. Мы решили не оставаться равнодушными к просьбам зрителей и впервые в Красноярске снять один день из жизни артиста. Команда провела с [Ольгой Белобровой] весь день, с раннего утра и до полуночи, и показали ее зрителям как любящую мать, радушную хозяйку, талантливую актрису. Мы открыли тайну подготовки к спектаклю, поговорили о сокровенном: о чувствах на сцене и за ее пределами, об искусстве жить на сцене другую, параллельную реальности жизнь, побывали в гримерке и за кулисами, посмотрели один из самых сложных по исполнению спектаклей «Мы герои», а завершился день актрисы, как и положено — аплодисментами«, — рассказывает Юлия Чопчиц, руководитель пресс-службы театра.

В «Пушке» отмечают, что проект создан не только для того, чтобы сделать зрителей ближе к артистам, но и таким образом показать ценность их труда. Большая часть работы актеров зачастую остается за кулисами, и «Один день с артистом» приоткрывает этот занавес.

Напомним, 7 апреля в театре Пушкина пройдет премьерный показ спектакля «Время женщин», который создан в коллаборации с режиссером из Санкт-Петербурга.

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