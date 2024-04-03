Скончался президент краевой Федерации экстремального спорта

В Красноярске на 50-м году жизни скончался Вячеслав Ильющенков, российский фристайлист, президент краевой Федерации экстремального спорта.

Также он был известен, как специалист по строительству трасс и организации соревнований Федерации фристайла России. В частности, участвовал в организации и проведении тестовых соревнований в Сочи перед Олимпиадой 2014. Был судьей на различных соревнованиях.

Вячеслав Ильющенков — один из лучших специалистов (если не лучший) по строительству спортивных зимних трасс в стране мирового уровня. И если к крутым соревнованиям на той же Сопке мы все давно как будто бы привыкли, то в этом году Вячеслав Витальевич со своей командой удивили всех. Они создали площадку для финала Кубка России по волейболу на снегу на площади Мира возле БКЗ. И со слов всех участников — это был лучший снег в истории турнира, — отметил Денис Петровский, министр спорта края.

Что стало причиной смерти не сообщается. У Вячеслава осталось 4 детей.

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