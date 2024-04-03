В Красноярске за 267 млн рублей продадут участок на Шахтеров
В Красноярске готовятся вновь выставить на торги территории рынков «Южный» и «Луч» по ул. Шахтеров в рамках комплексного развития.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии. Дата аукциона пока не определена, но известна стоимость. Начальная цена аукциона составляет 267,3 млн рублей. Для сравнения, в начале 2023 она составляла 10 млн рублей.
Площадь участков под КРТ составляет около 18 га. Сейчас на ней располагаются в основном торговые павильоны рынка «Южный». Но есть и производственные предприятия. В мэрии сообщили, что освоение этих территорий запланировано на последний этап. Общий срок реализации КРТ – 8 лет.
Победитель аукциона должен будет не только выкупить существующие объекты недвижимости, а затем на их месте построить жилье и общественно-деловые здания, но и освободить территории под школу и детский сад. Кроме того, инвестору нужно построить детсад за свой счет и передать муниципалитету 20 квартир, в которые переедут красноярцы из аварийных домов, а также построить несколько квартир для проживания людей с ограниченными возможностями.
Торги по этой территории отменяли несколько раз, так как были разногласия у надзорных органов и депутатов по вопросу размещения там социальных объектов. В пресс-службе мэрии уточнили, что сейчас все вопросы урегулированы, проект договора готов.
После заключения контракта инвестору нужно разработать проекты планировки и межевания. КРТ на ул. Шахтеров — первый проект в Красноярске, когда реновации подлежит территория, занятая нежилыми зданиями.
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