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В Красноярске за 267 млн рублей продадут участок на Шахтеров

В Красноярске за 267 млн рублей продадут участок на Шахтеров
Иллюстрация: администрация города

В Красноярске готовятся вновь выставить на торги территории рынков «Южный» и «Луч» по ул. Шахтеров в рамках комплексного развития.

#НОВОСТИ
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии. Дата аукциона пока не определена, но известна стоимость. Начальная цена аукциона составляет 267,3 млн рублей. Для сравнения, в начале 2023 она составляла 10 млн рублей. 
 
Площадь участков под КРТ составляет около 18 га. Сейчас на ней располагаются в основном торговые павильоны рынка «Южный». Но есть и производственные предприятия. В мэрии сообщили, что освоение этих территорий запланировано на последний этап. Общий срок реализации КРТ – 8 лет.
 
Победитель аукциона должен будет не только выкупить существующие объекты недвижимости, а затем на их месте построить жилье и общественно-деловые здания, но и освободить территории под школу и детский сад. Кроме того, инвестору нужно построить детсад за свой счет и передать муниципалитету 20 квартир, в которые переедут красноярцы из аварийных домов, а также построить несколько квартир для проживания людей с ограниченными возможностями.  
 
Торги по этой территории отменяли несколько раз, так как были разногласия у надзорных органов и депутатов по вопросу размещения там социальных объектов. В пресс-службе мэрии уточнили, что сейчас все вопросы урегулированы, проект договора готов.
 
После заключения контракта инвестору нужно разработать проекты планировки и межевания. КРТ на ул. Шахтеров — первый проект в Красноярске, когда реновации подлежит территория, занятая нежилыми зданиями. 
 
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В Красноярске выставили на торги территорию рынков «Южный» и «Луч»

Администрация Красноярска объявила торги на право заключения договора о комплексном развитии двух территорий по улице Шахтеров. Речь идет об участках, где находятся рынки «Южный» и «Луч».

 
Автор: Петр Савельев
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