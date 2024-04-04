Будь как лев: ФК «Енисей» подписал контракт с бездомным котом

Документ носит шуточный характер. Его подписание прошло в рамках благотворительной акции, которую клуб проводит вместе с приютом «Золотое сердце».

В красноярском футбольном клубе «Енисей» появился новый игрок — это кот по кличке Лева. Контракт с ним подписал Михаил Комков, спортивный директор команды, сообщила ее пресс-служба.

Согласно документу, в обязанности четвероного игрока будет входить:

иметь лапки

уметь играть в футбол

быть самым крутым котом

быть похожим на льва

радовать болельщиков.

Клуб же со своей стороны обязуется кормить Леву, гладить его и играть с ним. Также кот получил два комплекта формы «Енисея».

Символическое подписание контракта с котом произошло в рамках благотворительной акции «В каждой кошке живет лев», которую ФК «Енисей» проводит вместе с приютом «Золотое сердце». Она стартовала месяц назад.

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