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Будь как лев: ФК «Енисей» подписал контракт с бездомным котом

Будь как лев: ФК «Енисей» подписал контракт с бездомным котом
Иллюстрация: vk.com/vlasovtv

Документ носит шуточный характер. Его подписание прошло в рамках благотворительной акции, которую клуб проводит вместе с приютом «Золотое сердце».

#НОВОСТИ

В красноярском футбольном клубе «Енисей» появился новый игрок — это кот по кличке Лева. Контракт с ним подписал Михаил Комков, спортивный директор команды, сообщила ее пресс-служба.

Согласно документу, в обязанности четвероного игрока будет входить: 

  • иметь лапки
  • уметь играть в футбол
  • быть самым крутым котом
  • быть похожим на льва
  • радовать болельщиков.

Клуб же со своей стороны обязуется кормить Леву, гладить его и играть с ним. Также кот получил два комплекта формы «Енисея».

Символическое подписание контракта с котом произошло в рамках благотворительной акции «В каждой кошке живет лев», которую ФК «Енисей» проводит вместе с приютом «Золотое сердце». Она стартовала месяц назад.

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Автор: Петр Савельев
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