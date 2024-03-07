Красноярская школа провела благотворительную ярмарку

Все собранные деньги, а это почти 700 тыс. рублей, пойдут на лечение подопечных красноярского фонда «Добро24.ру».

В красноярской школе № 150 состоялась благотворительная ярмарка в поддержку фонда «Добро24.ру».

В ходе мероприятия было собрано 678 156 рублей.

Живыми деньгами и переводами от классов мы собрали почти семьсот тысяч рублей, побив свой прошлогодний рекорд на 200 тыс. До сих пор не верится, что такое возможно. Уверенно идём на миллион», — говорит организатор ярмарки и педагог школы Ольга Кузнецова.

Все эти деньги пойдут на помощь подопечным фонда «Добро24.ру». В частности, Роме Красовскому и Кате Козуленко.

Роме мы оплатим реабилитацию в Москве, у него серьезное заболевание и реабилитационные центры по месту жительства не работают с этой спецификой. Так же вчера мы купили билет для Кати и сопровождающей ее мамы билеты к месту лечения [клиника „Сан Жуан Де Деу“ в Барселоне, в России ей помочь не могут] за 183 000 рублей. Сейчас остро стоит вопрос даты возвращения домой, от нее зависит цена обратного билета. Оставшиеся средства после покупки мы будем расходовать, согласовывая с нашими жертвователями», — рассказала представитель фонда Ольга Абанцева.

Подобные ярмарки школа № 150 проводит уже несколько лет. В этом году ее решили приурочить к началу весны и сделать в русском народном стиле.

Более десяти лет мы помогаем людям. Благотворительные ярмарки- это наша особая традиция и любовь. Они имеют особенный глубинный смысл: целая школа (а это более 3 тыс. детей и более 5 тыс. взрослых), в едином порыве и стремлении принести пользу конкретному маленькому человеку, который в данный момент имеет только надежду на выздоровление. Ощущения важности, пользы, человечности, и огромной веры, что вместе мы можем все», — говорит директор школы Лидия Коматкова.

Сотрудники фонда отмечают, что такое участие в их деятельности, является большим подспорьем. Причем не только материальным.

Хочу выразить огромную благодарность от фонда и родителей наших подопечных за этот дар, за эту самоотверженность педагогов, родителей и детей. За это невероятное настроение и вдохновение, которые всем нам подарила ярмарка. И за милосердие. Мы бы не справились без вас», — говорит Ольга Абанцева.

Читайте также:

Человек года `2023: Номинация «Сердце бизнеса»

В этой номинации мы рассказываем о тех предпринимателях, в чей бизнес внедрен ген благотворительности.

Бизнес с добрым сердцем О том, как стать примером и вдохновлять на добрые дела, рассказывает Дарья Мальцева, директор компании «Суши‑Рыба», победившая в номинации «Сердце бизнеса» на премии «Человек года».

Шаги во имя добра: как работают законы Вселенной Продолжаем рассматривать сценарии благотворительности бизнеса. Яркий пример — международная группа компаний TIKSAN GROUP.

Красноярский край вошел в топ-10 регионов по поддержке НКО и соцпредпринимательства

Эксперты отметили также информационную открытость региона для НКО и реализации государственного соцзаказа. Именно с ним связывают высокий результат края.