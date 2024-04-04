Ольга Тубольцева: VPN для бизнеса не под запретом, но риски блокировок и штрафов есть

Ольга Тубольцева, адвокат адвокатского бюро «Мальтов и Партнеры»

— Первое и главное — на сегодня в России нет запрета на использование VPN-сервисов. Это касается как бизнеса, так и частных лиц. Однако упоминание и тем более популяризация VPN в интернете может повлечь за собой штрафы и даже блокировку интернет-площадки. Чтобы избежать этого, стоит разобраться с нюансами.

Нюанс №1

Вызвавший немало шумихи и беспокойства закон далеко не нов. Президент РФ подписал его еще 31 июля 2023. Закон запрещает распространять сведения о методах и способах доступа к запрещенной информации. В первую очередь это относится к VPN-сервисам, позволяющим обходить блокировки.

После подписания закона правительство РФ выпустило постановление, наделяющее Роскомнадзор правом ограничивать рекламу VPN-сервисов, а регулятор в свою очередь подготовил приказ с критериями оценки для ограничения доступа в РФ к материалам. Эти то законодательные акты и вступили в силу 1 марта 2024.

Нюанс №2

В приказе Роскомнадзора, помимо прочего, перечислены новые причины, по которым регулятор сможет блокировать сайты. Итак, под запрет могут попасть страницы, которые:

рассказывают о способах и методах обхода блокировок

побуждают применять эти способы — например, перечисляют их преимущества

поясняют, как зайти на запрещенные ресурсы

предлагают купить или скачать VPN-сервисы

Все эти причины можно обозначить одним словом — «популяризация». Следовательно, риски получить штраф или попасть под блокировку, по сути, есть у многих бизнесов. Главным образом тех, кто ведет работу в интернете и так или иначе упоминает VPN-сервисы. Например, рассказывает про преимущества одного VPN-а и недостатки другого. Или рекламирует VPN-ы и делает предложение о их покупке.

С большими рисками сопряжены бизнесы, чья непосредственная деятельность завязана на VPN-е. К примеру, SMM-агентство, которое ненароком может упомянуть VPN-сервис в своем посте или статье. Причем, причиной для блокировки или штрафа может стать даже комментарий под постом или статьей, где опять же будет назван тот или иной VPN.

Нюанс №3

Универсальная инструкция, как бизнесу нивелировать риски связи с новым законом, могла бы выглядеть так.

1. Изучите закон.

Это первое, что стоит сделать, чтобы оценить риски. Причем, чем больше бизнес завязан на работу с VPN, тем основательнее это стоит сделать. Наилучший вариант — дать задание штатным юристам или юристам на аутсорсе, чтобы те проштудировали закон, а также отслеживали любые нововведения по нему.

2. Не пытайтесь обойти закон.

В законе есть оговорка, что исключением из него может стать научная или статистическая информация. Однако настоятельно не советую рассчитывать на эту поблажку, поскольку все это оценочные понятия. А, значит, правоприменитель может истолковать их не в вашу пользу.

3. Взвесьте риски.

Несмотря на все вышесказанное, бизнес, в случае большой необходимости, может упоминать VPN-сервисы, и при этом нести соответствующие риски. Условно, бизнесу может быть проще заплатить штраф, чем перестать писать про VPN. Но оценить свои риски опять же можно только, изучив законодательство.