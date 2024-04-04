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Суд возобновит рассмотрение иска к «КрасноярскТИСИЗ» по делу о метро в Красноярске

Суд возобновит рассмотрение иска к «КрасноярскТИСИЗ» по делу о метро в Красноярске
Иллюстрация: Красноярское метро

Арбитражный суд Красноярского края рассмотрит вопрос о возобновлении производства по делу о расторжении контракта на корректировку проекта первой линии красноярского метрополитена.

#НОВОСТИ
Иск поступил в суд еще в 2022 от КГКУ «Краевое транспортное управление» к АО «КрасноярскТИЗИС». Управление потребовало расторгнуть контракт на выполнение работ и взыскать с проектировщика 526 млн рублей выплат по контракту, неустойку в сумме 145 млн рублей, штраф в размере 3,8 млн рублей и 11,1 млн рублей убытков.
 
В октябре 2023 производство по делу приостановили до вступления в законную силу приговора суда в отношении Олега Митволя, председателя совета директоров КрасноярскТИСИЗ. Его осудили на 4,5 года колонии по делу о хищении средств при проектировании метро в Красноярске. 
 
Сейчас Арбитражный суд назначил на 23 марта заседание для решения вопроса о возобновлении производства по делу и проведения судебного разбирательства.
 
Сейчас идет строительство первой линии метрополитена. В новой ветке предусмотрели 5 подземных остановочных пунктов и 1 наземный (на ул. Молокова). Длина ветки увеличена с 10,8 до 11 км. Конечная станция первой ветки расположится на ул. Молокова в районе остановки «Оптима». А за станцией «Высотная» предусмотрено путевое развитие и соединительная ветка в электродепо.
 
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Автор: Петр Савельев
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