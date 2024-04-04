Суд возобновит рассмотрение иска к «КрасноярскТИСИЗ» по делу о метро в Красноярске

Арбитражный суд Красноярского края рассмотрит вопрос о возобновлении производства по делу о расторжении контракта на корректировку проекта первой линии красноярского метрополитена.

Иск поступил в суд еще в 2022 от КГКУ «Краевое транспортное управление» к АО «КрасноярскТИЗИС». Управление потребовало расторгнуть контракт на выполнение работ и взыскать с проектировщика 526 млн рублей выплат по контракту, неустойку в сумме 145 млн рублей, штраф в размере 3,8 млн рублей и 11,1 млн рублей убытков.

Сейчас Арбитражный суд назначил на 23 марта заседание для решения вопроса о возобновлении производства по делу и проведения судебного разбирательства.

Сейчас идет строительство первой линии метрополитена. В новой ветке предусмотрели 5 подземных остановочных пунктов и 1 наземный (на ул. Молокова). Длина ветки увеличена с 10,8 до 11 км. Конечная станция первой ветки расположится на ул. Молокова в районе остановки «Оптима». А за станцией «Высотная» предусмотрено путевое развитие и соединительная ветка в электродепо.

Читайте также:

Приговор экс-гендиру проектировщика красноярского метро за хищение 954 млн оставили в силе Защита обвиняемого настаивала на условном наказании, но суд не согласился с ее доводами.

Красноярск обеспечен бомбоубежищами лишь на 11% Год назад прокуратура обязала город принять на баланс более сотни таких укрытий, но сейчас их на учете только 22. И не все они подходят под категорию бомбоубежищ.

Олегу Митволю не пересмотрели приговор по уголовному делу о хищении 954 млн рублей Сегодня краевой суд повторно рассмотрел апелляционные жалобы Олега Митволя и его защитников на приговор. Ранее его признали виновным в хищении бюджетных средств при проектировании красноярского метро.

В Красноярск доставили еще один тоннелепроходческий комплекс для строительства метро

На стартовую площадку «Высотная» доставили тоннелепроходческий механизированный комплекс «Енисей». Его задействуют при строительстве тоннеля до станции «Улица Копылова».