Суд возобновит рассмотрение иска к «КрасноярскТИСИЗ» по делу о метро в Красноярске
Арбитражный суд Красноярского края рассмотрит вопрос о возобновлении производства по делу о расторжении контракта на корректировку проекта первой линии красноярского метрополитена.
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Приговор экс-гендиру проектировщика красноярского метро за хищение 954 млн оставили в силе
Защита обвиняемого настаивала на условном наказании, но суд не согласился с ее доводами.
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Красноярск обеспечен бомбоубежищами лишь на 11%
Год назад прокуратура обязала город принять на баланс более сотни таких укрытий, но сейчас их на учете только 22. И не все они подходят под категорию бомбоубежищ.
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Олегу Митволю не пересмотрели приговор по уголовному делу о хищении 954 млн рублей
Сегодня краевой суд повторно рассмотрел апелляционные жалобы Олега Митволя и его защитников на приговор. Ранее его признали виновным в хищении бюджетных средств при проектировании красноярского метро.
В Красноярск доставили еще один тоннелепроходческий комплекс для строительства метро
На стартовую площадку «Высотная» доставили тоннелепроходческий механизированный комплекс «Енисей». Его задействуют при строительстве тоннеля до станции «Улица Копылова».