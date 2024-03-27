Красноярск обеспечен бомбоубежищами лишь на 11%

Год назад прокуратура обязала город принять на баланс более сотни таких укрытий, но сейчас их на учете только 22. И не все они подходят под категорию бомбоубежищ.

На сегодня в Красноярске действует 22 бомбоубежища, хотя по нормативу должно быть не менее 200. Об этом на сессии Горсовета рассказал Владислав Логинов, глава города, отвечая на вопросы депутатов после своего доклада об итогах работы в 2023. Также он отметил, что и действующие укрытия на сегодня никак не обеспечены.

Мэру напомнили, что примерно год назад прокуратура проводила проверку обеспеченности Красноярска бомбоубежищами и постановила, что муниципалитет должен принять на баланс не менее 112 таких укрытий.

Это работа не одного дня. За год такое количество построить нельзя, но мы работаем в этом направлении», — ответил Логинов.

Алексей Шувалов, первый вице-мэр, несколько скорректировал цифры. Он отметил, что на самом деле, под категорию бомбоубежищ в Красноярске подпадает лишь четыре сооружения, а все остальное — так называемые заглубленные помещения.

Работа по обслуживанию этих помещений в заявленных объемах не ведется, но системно мы приводим их в порядок», — добавил он.

Также Владислав Логинов пояснил, что, если возникнет необходимость эвакуировать жителей Красноярска, то их будут вывозить в прилегающие к городу районы (например, Большемуртинский), где бомбоубежища есть.

Остальные закреплены за существующими заглубленными помещениями. Но эту работу мы будем продолжать», — закончил глава города.

Отметим, что, по запросу «бомбоубежище», ни на сайте администрации города, ни на сайте ГО и ЧС по Красноярскому краю актуальный перечень бомбоубежищ и «заглубленных помещений» с указанием адресов найти не удалось. «Яндекс.Карты» по тому же запросу показывают два стрелковых клуба и один пункт сбора населения во время ЧС на ул. Щорса, а 2ГИС — вообще ничего не находит.

Ранее, губернатор Котюков сообщил, что построенный от Высотной до Копылова тоннель станет частью проекта метротрамвая.

Заказчиком обследования выступает департамент градостроительства мэрии — на Госзакупках прошел тендер начальной ценой 2,48 млн рублей. Подрядчик должен исследовать состояние двух перегонных тоннелей, один ствол, склад взрывчатых веществ и тоннель водосброса.

Напомним, что Московское метро в том числе предначено и оборудовано для использования в качестве бомбоубежища, там спасались граждане во время налетов авиации во время Второй мировой. Также существует постапокалиптический фантастический роман «Метро 2033» российского писателя Дмитрия Глуховского, вышедший в 2002. Действие происходит в московском метро, где прячутся последние выжившие после глобальной ядерной катастрофы. За ним последовали два сиквела, «Метро 2034» и «Метро 2035», и породила медиафраншизу «Метро». Создана компьютерная игра в формате шутера с одноименным названием.

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