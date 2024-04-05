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Китай скупил больше половины всей вывозимой из Красноярского края древесины

Китай скупил больше половины всей вывозимой из Красноярского края древесины
Иллюстрация: t.me/roslesinforgg

Поднебесная по итогу первого квартала 2024 стала самым большим потребителем красноярской древесины не только среди экспортных направлений, но и в целом.

#НОВОСТИ

За три месяца 2024 в Китай из Красноярского края было отправлено 745 тыс. куб. м. пиломатериалов и 3 тыс. куб. м. круглого леса. Сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

В целом же на экспорт из Красноярского края ушло 883 тыс. кубометров пиломатериалов и кругляка, причем последнего всего 3 тыс. куб. м. Поставлялись они в 14 стран, но, как видно из сопоставления цифр, основной объем (85%) ушел именно в Поднебесную.

Также из края в другие регионы РФ было отправлено 536 тыс. куб. м. лесопродукции. Таким образом общий объем отгрузок составил 1,419 тыс. кубов. Доля Китая в нем — 52,7%.

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Автор: Петр Савельев
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