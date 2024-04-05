Виллу на берегу Енисея с парковкой для яхты выставили на продажу за 70 млн

Дом расположен в «приватном месте» микрорайона Удачный. Добраться до него можно не только по земле, но и по воде. Дом продают со свежим ремонтом, но без интерьера.

На красноярском рынке элитной недвижимости снова пополнение: на этот раз на продажу выставили виллу на берегу Енисея. Дом площадью 240 квадратов на участке в восемь соток на апрель 2024 оценивают в 70 млн рублей. Виллу возвели в «приватном месте» микрорайона Удачный — закрытой улице на несколько домов.

В объявлении отмечается, что путь к дому есть не только по земле, но и по воде. Соответственно, в пределах участка выделены места для паркинга как автомобилей, так и яхты.

Из окон открывается красивейший вид. Участок организован террасами, на которых от времени года может быть расположен и собственный бассейн, и сад, и даже огород», — говорится в объявлении.

Как сообщили DK.RU в агентстве элитной недвижимости «Элитный Красноярск», постройку дома завершили в 2023.

Отмечается, что вилла выполнена в стиле современной архитектуры и минимализма. Дом продается со свежим ремонтом, а вот созданием интерьера займется уже владелец.

На сегодня в вилле есть четыре спальни, три санузла, сауна, балкон и две террасы, а также гараж с погребом.

Иллюстрации: elitekrsk.ru

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В объявлении уточняется, что финальный размер арендной платы будет зависеть от срока аренды. Квартира расположена в клубном доме премиум-класса.

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