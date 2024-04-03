Квартиру-дворец близ Татышев-парка сдают в аренду за 350 тыс.

В объявлении уточняется, что финальный размер арендной платы будет зависеть от срока аренды. Квартира расположена в клубном доме премиум-класса.

В центре Красноярска сдают в аренду «квартиру-дворец» с залом для торжеств, тремя спальнями, кабинетом и библиотекой. Согласно информации в объявлении, такое пространство для жизни ориентировочно обойдется в 0,35 млн рублей. Конечная стоимость зависит от срока аренды, уточняют риелторы.

Квартира расположена в клубном доме премиум-класса, который состоит из двух частей. Здание находится под охраной и видеонаблюдением, а двор отделен несколькими шлагбаумами. Подземный и наземный паркинг присутствуют.

В объявлении уточняется, что в шаговой доступности от дома Енисей и Кача, а также Татышев-парк.

Риелторы обращают внимание, что на входе в квартиру хозяина будет встречать визитная карточка бренда Versace — Медуза Горгона. Кафельная плитка бренда выложена на полу по индивидуальному заказу в каждой комнате.

Квартира поделена на две части: в первой расположены спальни, во второй — гостиная, столовая и кухня. В центре кухни — функциональный остров, а в гостиной есть стол на восемь персон. Также в квартире устроены кабинет и библиотека с видом на исторический центр города.

Роскошный эксклюзивный ремонт на площади более 270 кв. метров. У нас есть клиенты, которые умеют создавать шедевры, вкладывая душу в пространство, от красивой идеи до безупречной реализации. А потом, как бывает, приходит время перемен, и все это великолепие уже ищет новых хозяев при том, что создатели даже и не жили в этой красоте. Этот вариант подойдёт для ценителей прекрасного и для тех, кто сможет интуитивно оценить весь масштаб творения, рассмотреть всё детали и оценить грамотность решений, прочувствовать атмосферу эксклюзивных экземпляров, собранных по всему миру, насладиться силой, статусностью и одновременно тонкостью материалов, рисунком линий и блеском драгоценностей, использованных в интерьере», — такое описание от риелтора Светланы Поздняковой размещено в объявлении на сайте «Элитного Красноярска».

Иллюстрации: elitekrsk.ru

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