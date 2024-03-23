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Элитный метр: Составлен рейтинг самых дорогих квартир в Сибири

Элитный метр: Составлен рейтинг самых дорогих квартир в Сибири
Иллюстрация: elitekrsk.ru

Эксперты «Авито Недвижимости» подготовили отчет по наличию и стоимости элитного жилья в крупных городах Сибирского федерального округа (СФО).

#НОВОСТИ

В целом по Сибири на Авито представлено 300 объявлений о продаже роскошных квартир, за критерий была взята планка в 30 млн рублей и выше в первичном и вторичном сегментах, — пишет «Континент Сибирь».

С крупным отрывом первую строчку в рейтинге элитного жилья занимает Новосибирск, где предлагается 165 объектов.

В Красноярске элитного жилья предлагается в шесть раз меньше — 26 объектов.

Третье место у Иркутска23 объекта.

В остальных столицах Сибири элитного жилья еще меньше: в Барнауле19 объектов, в Томске и  Омске — по 6.

В «Авито Недвижимости» рассказывают, что в Новосибирске из 165 объектов 76 предлагаются на первичном и 89 на вторичном рынках. Средняя стоимость элитной «вторички» составляет 38 млн, новой — 41 млн рублей.

В Красноярске предлагается 24 вторичных элитных квартиры ценником 30+ млн рублей и только 2 элитквартиры в новостройках. Средняя стоимость «вторички» составляет 45 млн, а новых квартир — 30,3 млн рублей.

В Иркутске в продаже 21 новая квартира и 2 варианта б\у. Средняя стоимость новых — 34,7 млн, вторичных — 45 млн рублей.

В Барнауле средняя стоимость «элитки» колеблется в периоде 32,7…35 млн рублей.

В Омске средняя стоимость — 34,5 млн, в Томске — 37 млн рублей.

Три самых дорогих в СФО квартиры элитной категории находятся в Новосибирске, за них просят 135, 99 и 95 млн рублей.

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Автор: Петр Савельев
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