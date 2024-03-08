Бизнес-дайджест «ДК»: рынок труда в ИТ, Цискаридзе в Красноярске, Бизнес-девичник
«Деловой квартал» подводит итоги «короткой» предпраздничной недели. Самые важные, громкие и резонансные новости Красноярска и края — в пятничном дайджесте.
От первого лица
«ДК» продолжает развивать направление колумнистики, приглашая в качестве авторов экспертов в самых разных направлениях.
На этой неделе состоялся дебют Елены Попенко, коуча-сексолога, йогатерапевта, преподавателя тантрики и женских сексуальных практик. Елена известна как блогер, ведет Telegram-канал
Колонка г-жи Попенко была посвящена взаимосвязи сексуальной энергии и финансового благополучия и вошла в число самых читаемых текстов недели. Как это работает, и что именно нужно делать, читаем здесь.
Евгений Шустов, руководитель макрорегиона «Сибирь» компании «Первый БИТ», рассказал о том, что скрывается за рекламой ИТ-курсов. Действительно ли, порог входа на рынок труда в сфере ИТ так низок, как нам обещают, а потребность настолько велика, что мест хватит всем? Евгений Шустов уверяет: все не так оптимистично — подробности читайте в материале.
Редакция «ДК» поделилась отзывами о любимых книгах, созданных писательницами. Читаем о самых красивых, ярких, впечатляющих историях.
Как конкурент IKEA изменит рынок
После того, как из России ушла IKEA, Hoff стал главным игроком на рынке мебели и товаров для дома. В 2024 первая торговая точка мебельного ритейлера появится и в Красноярске. Подробности о запуске проекта и особенности конкурентной среды читайте в тексте.
Ожидаемые премьеры и громкие кадровые назначения
Одним из самых читаемых стала новость о показе второй части франшизы «Дюна» в красноярских кинотеатрах. Где именно можно посмотреть долгожданную премьеру, узнайте здесь.
Читателей заинтересовала еще одно событие из сферы культуры — тур по красноярским музеям, который устроили известному артисту балета Николаю Цискаридзе. Что больше всего впечатлило г-на Цискаридзе, читайте в новости.
Накануне 8 Марта стало популярным сообщение о бутике элитного парфюма, который открылся в историческом центре.
В топ популярных вошла и кадровая новость о назначении управляющего директора Ачинского глиноземного комбината (входит в РУСАЛ).
Бизнес-девичник`2024
Продолжаем рассказывать, каким будет закрытый весенний ивент, который готовит команда «ДК». Мероприятие прошло впервые два года назад в формате документальной пьесы. Героинями стали предпринимательницы Красноярска. В этом году постановка получила название «Бизнес-рапсодия». Героини делятся своими ожиданиями от мероприятия. Среди них:
Елизавета Скрябикова, основательница студии дизайна и архитектуры Level Desig;
Полина Паремская, генеральный управляющий Novotel & ibis Krasnoyarsk Center;
Елена Герасименко, основатель компании «БухгалТерра»;
Татьяна Андреева, основатель сети образовательных центров «Умка»;
Евгения Кузьмичева, основатель сети детских садов «Совенок», частной школы «Поколение Будущего» и комбината питания «Аппетит».
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Весенний ивент от «Делового квартала» в 2024 обещает стать одним из самых ярких и креативных в истории проекта.
Наталья Сипетая: Ведущий тренд искусства — самоцензура как принцип самосохранения
Сейчас одним из ключевых трендов искусства стало «самосохранение». Как это отражается на арт-среде, самих авторах и зрителях — в колонке Натальи Сипетой, написанной специально для «Делового квартала».
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С края начнется «гастрольный» тур фестиваля по регионам РФ.