Бизнес-дайджест «ДК»: рынок труда в ИТ, Цискаридзе в Красноярске, Бизнес-девичник

«Деловой квартал» подводит итоги «короткой» предпраздничной недели. Самые важные, громкие и резонансные новости Красноярска и края — в пятничном дайджесте.

От первого лица

«ДК» продолжает развивать направление колумнистики, приглашая в качестве авторов экспертов в самых разных направлениях.

На этой неделе состоялся дебют Елены Попенко, коуча-сексолога, йогатерапевта, преподавателя тантрики и женских сексуальных практик. Елена известна как блогер, ведет Telegram-канал

Колонка г-жи Попенко была посвящена взаимосвязи сексуальной энергии и финансового благополучия и вошла в число самых читаемых текстов недели. Как это работает, и что именно нужно делать, читаем здесь.

Евгений Шустов, руководитель макрорегиона «Сибирь» компании «Первый БИТ», рассказал о том, что скрывается за рекламой ИТ-курсов. Действительно ли, порог входа на рынок труда в сфере ИТ так низок, как нам обещают, а потребность настолько велика, что мест хватит всем? Евгений Шустов уверяет: все не так оптимистично — подробности читайте в материале.

Редакция «ДК» поделилась отзывами о любимых книгах, созданных писательницами. Читаем о самых красивых, ярких, впечатляющих историях.

Как конкурент IKEA изменит рынок

После того, как из России ушла IKEA, Hoff стал главным игроком на рынке мебели и товаров для дома. В 2024 первая торговая точка мебельного ритейлера появится и в Красноярске. Подробности о запуске проекта и особенности конкурентной среды читайте в тексте.

Ожидаемые премьеры и громкие кадровые назначения

Одним из самых читаемых стала новость о показе второй части франшизы «Дюна» в красноярских кинотеатрах. Где именно можно посмотреть долгожданную премьеру, узнайте здесь.

Читателей заинтересовала еще одно событие из сферы культуры — тур по красноярским музеям, который устроили известному артисту балета Николаю Цискаридзе. Что больше всего впечатлило г-на Цискаридзе, читайте в новости.

Накануне 8 Марта стало популярным сообщение о бутике элитного парфюма, который открылся в историческом центре.

В топ популярных вошла и кадровая новость о назначении управляющего директора Ачинского глиноземного комбината (входит в РУСАЛ).

Бизнес-девичник`2024

Продолжаем рассказывать, каким будет закрытый весенний ивент, который готовит команда «ДК». Мероприятие прошло впервые два года назад в формате документальной пьесы. Героинями стали предпринимательницы Красноярска. В этом году постановка получила название «Бизнес-рапсодия». Героини делятся своими ожиданиями от мероприятия. Среди них:

Елизавета Скрябикова, основательница студии дизайна и архитектуры Level Desig;

Полина Паремская, генеральный управляющий Novotel & ibis Krasnoyarsk Center;

Елена Герасименко, основатель компании «БухгалТерра»;

Татьяна Андреева, основатель сети образовательных центров «Умка»;

Евгения Кузьмичева, основатель сети детских садов «Совенок», частной школы «Поколение Будущего» и комбината питания «Аппетит».

Читайте также:

Снова «до мурашек»: стали известны подробности Бизнес-девичника`2024

Организаторы весеннего ивента «Делового квартала», который пройдет в закрытом формате, рассказали о концепции проекта и возможностях стать участником мероприятия.

Юлия Чанчикова: Героиня пьесы — прима в сопровождении своего бизнеса

Весенний ивент от «Делового квартала» в 2024 обещает стать одним из самых ярких и креативных в истории проекта.

Наталья Сипетая: Ведущий тренд искусства — самоцензура как принцип самосохранения

Сейчас одним из ключевых трендов искусства стало «самосохранение». Как это отражается на арт-среде, самих авторах и зрителях — в колонке Натальи Сипетой, написанной специально для «Делового квартала».

Большой фестиваль мультфильмов снова приедет в Красноярский край

С края начнется «гастрольный» тур фестиваля по регионам РФ.