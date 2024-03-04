Назначен новый управляющий директор Ачинского глиноземного комбината

Виталий Пригарин стал управляющим директором Ачинского глиноземного комбината (входит в РУСАЛ). Об этом сообщили в пресс-службе АГК.

К исполнению обязанностей на новом месте он приступил со 2 марта. До этого Виталий Пригарин был директором департамента развития производственной системы Глиноземного дивизиона компании РУСАЛ.

Ранее управляющим директором был Евгений Жуков. Он остается в компании РУСАЛ. В пресс-службе уточнили, что Евгений Жуков станет «руководителем масштабного регионального проекта, имеющего большое значение для развития предприятия».

Кадровые перестановки состоялись в рамках программы ротации руководителей предприятий РУСАЛа и направлены на эффективную реализацию проектов компании», — отметили в АГК.

Справка Ачинский глиноземный комбинат РУСАЛа — один из крупнейших предприятий по производству глинозёма в России. Глинозём с комбината поставляется на Красноярский, Братский, Иркутский, Саяногорский и Новокузнецкий алюминиевые заводы. Кальцинированная сода экспортируется в страны ближнего зарубежья.

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