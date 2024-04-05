Акции «Норникеля» сделали доступнее для розничного инвестора

Компания раздробила уже выпущенные бумаги, что снизило номинальную стоимость одной акции.

«Норникель» завершил дробление обычных акций компании. В результате их количество увеличилось в 100 раз, а цена так же снизилась.

Наша акция в абсолютном выражении была довольно дорога для стандартных розничных инвесторов. Чтобы привлечь их, мы решили сделать эти бумаги более доступными для широкого круга. Кратность этого дробления была выбрана после анализа стоимости наиболее ликвидных акций, представленных на рынке», — рассказывает Михаил Боровиков, директор департамента по связям с инвестиционным сообществом «Норникеля».

Также он отметил, что для тех, у кого уже есть обычные акции компании, по сути, ничего не измениться в денежном плане — «если раньше они владели, к примеру, пятью акциями, теперь будут 500».

Что же касается цен, то до дробления одна обычная акция «Норникеля» стоила 1 рубль в номинале. На рынке же она была куда дороже — 15 054 рубля (Московская биржа на момент остановки торгов для дробления — 00:00, 02.04.2024). И та, и другая цена теперь уменьшаться в 100 раз — до 1 копейки и 150,54 рубля соответственно.

Менеджмент инициировал сплит [дробление акций] для повышения инвестиционной привлекательности компании. И это — серьезный шаг навстречу розничному инвестору. Надеемся, что он будет способствовать дальнейшему развитию как акционерной базы „Норникеля“, так и российского фондового рынка в целом», — сказал по завершении дробления Владимир Потанин, президент металлургического концерна.

Первые торги, на которых появятся «дробленые» акции «Норникеля», состоятся 8 апреля 2024.

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