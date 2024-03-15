«Норникель» оцифровал корзину из пяти цветных и драгоценных металлов

Новая версия цифровых финансовых активов компании вышла на бирже «Атомайз». Размер первой эмиссии — 11 млн рублей.

Компания GPF Fund (дочерняя структура «Норникеля) выпустила токены (цифровые финансовые активы) на корзину из пяти металлов, в которую вошли золото, палладий, платина, медь и никель, сообщили в пресс-службе металлургического концерна.

Стоимость каждого такого ЦФА будет рассчитываться, исходя из котировок Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA) и Лондонской биржи металлов (LME). В компании говорят, что такой подход позволит инвестору получить готовый диверсифицированный портфель, сбалансированный по рискам и доходности.

Этот новый продукт отражает не только общее стремление „Норникеля“ к инновациям, но и ориентацию компании на российский сектор частных инвестиций. В эпоху, когда макроэкономическая неопределенность становится новой нормой, наши цифровые продукты показывают, какой может быть тихая гавань будущего», — говорит Владимир Пронский, генеральный директор GPF Fund.

Выпущены токены на бирже «Атомайз». Объем эмиссии — 11 млн рублей. Обращаться они будут один год, но при желании зафиксировать прибыль при наиболее привлекательной цене металлов, погасить их можно досрочно. Металлы для обеспечения этих ЦФА уже приобретены GPF Fund.

«Норникель» оцифровывает свои металлы с 2021. Первыми под токенизацию попали медь и никель — ЦФА, обеспеченные ими, вышли на LME в июне того года. А в сентябре на Венской фондовой бирже стали обращаться токены на углеродно-нейтральный никель. Плюс к этому, в 2023 компания запустила программу «Цифровой инвестор», через которую сотрудники «Норникеля» получили возможность стать его акционерами. Реализуется она тоже через токены, стоимость которых приравнена к цене акций компании.

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