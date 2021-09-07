Металлические токены «Норникеля» вывели на Венскую фондовую биржу
Компания оцифровала первую партию углеродно-нейтрального никеля, которая, впервые в истории отрасли, была выпущена в этом году. Продавать его она будет с большой скидкой.
У инвесторов появилась возможность получить низкозатратный доступ к никелю, который играет важнейшую роль при переходе на экологически чистые источники энергии, будучи при этом уверенными, что он добыт и произведен с применением ответственного подхода», — говорит он.
Углеродные кредиты, встроенные в новый ETC, отражают снижение выбросов парниковых газов (CO2) за счет мероприятий „Норникеля“, реализованных в 2019–2020 годах. Международный аудитор EY заверил объем сокращенных выбросов, а ведущий европейский консультант по вопросам экологии и устойчивого развития Sphera GmbH утвердил методологию расчета», — рассказали в компании.
ETC на углеродно-нейтральный никель — свидетельство нашей приверженности глобальной повестке в области изменения климата. Сегодняшнее объявление укрепляет наше стремление стать ведущим производителем зеленых металлов, подчеркивая привлекательность нашего портфеля низкоуглеродного сырья, которое является прозрачным и полностью аудированным источником в цепочке создания металлов, отвечающих требованиям устойчивого развития», — рассказал вице-президент «Норникеля» — руководитель блока сбыта и коммерции Антон Берлин.
Природоохранное ведомство оценило программу металлургов и выразило готовность включиться в процесс ее реализации — не в качестве контролирующего органа, а как наблюдатель.
Первый российский дизель-СПГ ледокол разработают для «Норникеля»
Новая техника должна поступить на вооружение компании не позднее 2029 года. В обновление всего логистического комплекса металлурги собираются вложить около 90 млрд рублей.
«Норникель» закупит современное оборудования для Талнахской фабрики
Закупка пройдет в рамках модернизации обогатительной фабрики и строительства ее третьего пусковогокомплекса. Контракт с финской компанией уже подписан.