Металлические токены «Норникеля» вывели на Венскую фондовую биржу

Компания оцифровала первую партию углеродно-нейтрального никеля, которая, впервые в истории отрасли, была выпущена в этом году. Продавать его она будет с большой скидкой.

Глобальный палладиевый фонд «Норникеля» разместил на Венской фондовой бирже цифровые биржевые инструменты (ETC), обеспеченные углеродно-нейтральным никелем (УНН), сообщает пресс-служба компании.

По словам генерального директора Глобального палладиевого фонда Александра Стоянова, токенизация металлов сама по себе выгоднее стандартных видов продажи.

У инвесторов появилась возможность получить низкозатратный доступ к никелю, который играет важнейшую роль при переходе на экологически чистые источники энергии, будучи при этом уверенными, что он добыт и произведен с применением ответственного подхода», — говорит он.

Речь о том, что «оцифрованный УНН» компания предлагает своим клиентам с существенным дисконтом. В результате общий коэффициент расходов на его приобретение будет составлять 0,75%. А при минимальной сумме инвестиций в 100 000 долларов США, это очень неплохие деньги.

Помимо УНН, «Норникель» в цифровой форме сейчас продает золото, серебро, платину, палладий, никель и медь. Токены компании, выпущенные на блокчейн-платформе Atomyze, торгуются на Лондонской, Франкфуртской, Швейцарской и Итальянской фондовых биржах.

Первая в мире партия никеля с нулевым показателем выбросов углекислого газа, была произведена «Норникелем» летом этого года. Ее размер составил 5 000 тонн, которые еще в июле были отправлены в Роттердам — на сертифицированный склад Лондонской биржи металлов, где он и будет храниться. Продавать же этот металл компания изначально собиралась в виде индустриальных токенов — смарт-контрактов, созданных на основе технологии блокчейн, которая позволяет «зашить» в них информацию о том, где и как добыто сырье, с применением каких технологий произведен металл и т.д.

Углеродные кредиты, встроенные в новый ETC, отражают снижение выбросов парниковых газов (CO2) за счет мероприятий „Норникеля“, реализованных в 2019–2020 годах. Международный аудитор EY заверил объем сокращенных выбросов, а ведущий европейский консультант по вопросам экологии и устойчивого развития Sphera GmbH утвердил методологию расчета», — рассказали в компании.

Ослабить углеродный след никелевого производства «Норникелю» удалось за счет модернизации гидроэлектростанции, питающей объекты компании на Таймыре, обновлению и ремонту энергетического оборудования, внедрению автоматизированных систем контроля и учета, снижению тепловых потерь в зданиях и трубопроводах, а также выводу из эксплуатации устаревших энергоблоков. В результате этих мероприятий, компания только за последние два года снизила объем выбросов СО2 на 66 900 углеродных единиц.

ETC на углеродно-нейтральный никель — свидетельство нашей приверженности глобальной повестке в области изменения климата. Сегодняшнее объявление укрепляет наше стремление стать ведущим производителем зеленых металлов, подчеркивая привлекательность нашего портфеля низкоуглеродного сырья, которое является прозрачным и полностью аудированным источником в цепочке создания металлов, отвечающих требованиям устойчивого развития», — рассказал вице-президент «Норникеля» — руководитель блока сбыта и коммерции Антон Берлин.

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