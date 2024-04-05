Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 04.04
92,38
99,42
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В выходные в Красноярске потеплеет до +15

В выходные в Красноярске потеплеет до +15
Иллюстрация: wirestock / ru.freepik.com

Предстоящие выходные будут очень теплыми в Красноярске. Но к вечеру воскресенья погода испортится.

#НОВОСТИ
По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу, 6 апреля, в столице края будет солнечно. Воздух прогреется до +15°C . Ночью температура понизится до +2°C.
 
В воскресенье, 7 апреля, днем будет +14, в темное время суток похолодает до -7. В последний день недели будет дождливо.
 
В понедельник, 8 апреля, синоптики прогнозируют +5 °C, но уже во вторник воздух прогреется до +14. Впрочем в четверг вновь будет всего +5.
 
Читайте также:
 
Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Михаил Котюков встретился с гендиректором Wildberries Татьяной БакальчукМихаил Котюков встретился с гендиректором Wildberries Татьяной Бакальчук
  • Квартиру-дворец близ Татышев-парка сдают в аренду за 350 тыс.Квартиру-дворец близ Татышев-парка сдают в аренду за 350 тыс.
  • Скончался известный рекламщик Красноярска Олег БезрукихСкончался известный рекламщик Красноярска Олег Безруких
  • Для Красноярска «Юдинский» станет второй ВзлеткойДля Красноярска «Юдинский» станет второй Взлеткой
  • Апрель в Красноярске будет на 2 градуса выше нормыАпрель в Красноярске будет на 2 градуса выше нормы
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.