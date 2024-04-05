В выходные в Красноярске потеплеет до +15

Предстоящие выходные будут очень теплыми в Красноярске. Но к вечеру воскресенья погода испортится.

По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу, 6 апреля, в столице края будет солнечно. Воздух прогреется до +15°C . Ночью температура понизится до +2°C.

В воскресенье, 7 апреля, днем будет +14, в темное время суток похолодает до -7. В последний день недели будет дождливо.

В понедельник, 8 апреля, синоптики прогнозируют +5 °C, но уже во вторник воздух прогреется до +14. Впрочем в четверг вновь будет всего +5.

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