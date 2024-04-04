Грузинский ресторан группы «Сегун» в Красноярске откроется в апреле

О планах группы запустить такое заведение стало известно осенью прошлого года. Правда, тогда, сроки назывались несколько иные. Да и название было другим.

В апреле 2024 группа «Сегун» откроет в Красноярске грузинский ресторан. Об этом сообщил блогер Илья Сураев в своем телеграм-канале.

На сегодня известно, что называться заведение будет «Мараули» — это отсылка к деревне Киндзмараули и одноименному красному вину.

Рассчитан ресторан на 80 мест. Кормить будут грузинской классикой в современной интерпретации с использованием сибирских продуктов. Меню разрабатывали концепт-шеф Наринэ Арсенян и шеф Бек Бердиев. А винную карту собирала Арина Обеднина — шеф-сомелье Сибири 2023 по версии Wheretoeat.

На фото: интерьер ресторана «Мараули»

Средний чек — 1 800 рублей. С алкоголем или без, не ясно — оперативно связаться с Максимом Антипиным, владельцем группы «Сегун», не удалось. Однако, еще в сентябре 2023, он рассказывал DK.RU, что планирует открыть грузинский ресторан в Красноярске. Правда, тогда, в качестве названия, звучало «Тбилисоба». Является ли «Мараули» трансформацией того проекта, достоверно неизвестно, но в качестве его месторасположения называется жилой комплекс «Метрополис», что на Октябрьской, 16 (это напротив МВДЦ «Сибирь»), где планировалось открыть «Тбилисобу».

Объем инвестиций в проект также неизвестен, хотя, говоря о «Тбилисоба», Антипов называл цифру в 50... 60 млн рублей.

Точная дата открытия «Мараули» не называется. Известно лишь, что «в 20-х числах». Запустить же «Тбилисобу» Антипов планировал до или после Нового года (2023... 2024).

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