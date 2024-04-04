Грузинский ресторан группы «Сегун» в Красноярске откроется в апреле
О планах группы запустить такое заведение стало известно осенью прошлого года. Правда, тогда, сроки назывались несколько иные. Да и название было другим.
В апреле 2024 группа «Сегун» откроет в Красноярске грузинский ресторан. Об этом сообщил блогер Илья Сураев в своем телеграм-канале.
На сегодня известно, что называться заведение будет «Мараули» — это отсылка к деревне Киндзмараули и одноименному красному вину.
Рассчитан ресторан на 80 мест. Кормить будут грузинской классикой в современной интерпретации с использованием сибирских продуктов. Меню разрабатывали концепт-шеф Наринэ Арсенян и шеф Бек Бердиев. А винную карту собирала Арина Обеднина — шеф-сомелье Сибири 2023 по версии Wheretoeat.
Средний чек — 1 800 рублей. С алкоголем или без, не ясно — оперативно связаться с Максимом Антипиным, владельцем группы «Сегун», не удалось. Однако, еще в сентябре 2023, он рассказывал DK.RU, что планирует открыть грузинский ресторан в Красноярске. Правда, тогда, в качестве названия, звучало «Тбилисоба». Является ли «Мараули» трансформацией того проекта, достоверно неизвестно, но в качестве его месторасположения называется жилой комплекс «Метрополис», что на Октябрьской, 16 (это напротив МВДЦ «Сибирь»), где планировалось открыть «Тбилисобу».
Объем инвестиций в проект также неизвестен, хотя, говоря о «Тбилисоба», Антипов называл цифру в 50... 60 млн рублей.
Точная дата открытия «Мараули» не называется. Известно лишь, что «в 20-х числах». Запустить же «Тбилисобу» Антипов планировал до или после Нового года (2023... 2024).
Читайте также:
-
Пасха с черной икрой и золотом: в каком из красноярских ресторанов можно заказать?
Красноярские рестораторы уже планируют новинки к весеннему празднику. Специально для DK.RU ресторан Fresco рассказал о своем эксклюзивном предложении и поделился рецептом необычной пасхи.
-
LaFamille Group выкупила красноярский ресторан на воде Mon Plaisir
Ресторан Mon Plaisir на Удачном перешел в собственность LaFamille Group (соучредители Николай и Мария Олюнины).
-
Шесть заведений из Красноярска попали в шорт-лист WHERETOEAT RUSSIA
Представители престижной ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA 2024 опубликовали шорт-лист. В список вошли лучшие, по мнению экспертов, заведения страны.
-