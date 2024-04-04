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HelloCofeе: Анатолий Ващенко раскрыл интригу о новом заведении Bellini на пр. Мира

HelloCofeе: Анатолий Ващенко раскрыл интригу о новом заведении Bellini на пр. Мира
Иллюстрация: Bellini gastronomic ecosystem

Bellini gastronomic ecosystem анонсировала подробности о новом заведении, которое будет находиться на пр. Мира на месте ресторана Seabass & Sauvignon.

#НОВОСТИ

Интригу раскрыл Анатолий Ващенко, соучредитель Bellini gastronomic ecosystem, и Роман Череменко, бренд-шеф гастрономической группы, в соцсетях Bellini.  

Называться заведение будет HelloCofeе. Упор в меню будет на кофе, на завтраки, выпечку. Кофейня не может существовать просто как кофейня, мы планируем делать крутые вещи, как на каждый день, так и для особых случаев», — рассказал Роман Череменко.

Анатолий Ващенко в ролике в соцсетях гастрономической группы показал, как заведение сейчас выглядит изнутри, и прокомментировал, что в процессе ремонта «пришлось почти все снести».

Новое направление в том числе направлено на развитие команды. Так, также как в Hello Wine, возглавят команду управления и станут соучредители бренд-шеф Роман Череменко и Сергей Гармашов»,  — рассказали DK.RU в пресс-службе Bellini gastronomic ecosystem.

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Автор: Петр Савельев
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