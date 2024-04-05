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Trade-in и автокредиты возвращаются в Красноярск

Trade-in и автокредиты возвращаются в Красноярск
Иллюстрация: daily-motor.ru

Состоялась конференция Авто.ру Бизнес для дистрибьюторов авто, где приняли участие более 30 экспертов автобизнеса.

#НОВОСТИ

Дилеры наращивают свое присутствие на рынке авто: за 2023 предложение новых машин от них увеличилось на 132%. На вторичном рынке доля автодилеров выросла на 59%, а предложение от «частников» снизилось на 19%, — сообщает «Автомаркетолог» со ссылкой на Даниила Шкурыгина, директора по развитию Авто.ру Бизнес.

Основным каналом пополнения склада для авто с пробегом для дилеров снова становится trade-in — в январе 2023 trade-in подержанных автомобилей составлял 30%, в январе 2024 — 46%.

Рост продаж новых автомобилей в 2023 г/г к 2022 составил 63%. Рынок автокредитования за это время вырос на 67%.

В 2023 продолжался прирост новых автомобилей из Китая и РФ, доля машин азиатского и европейского производства — снижалась.

По прогнозам экспертов, продажи новых автомобилей могут вырасти до 1,6 млн штук в 2026.

Самым продаваемым автомобилем в 2023 стала Lada Granta — количество проданных авто увеличилось на 124% — с 87 000 (2022) до 195 000 (2023).

Топ-5 по просмотрам новых автомобилей на Авто.ру стали:

  1. Changan (7%)
  2. Lada (ВАЗ) (6,6%)
  3. Geely (6%)
  4. Omoda (5,2%)
  5. Haval (5,1%).

Лидеры по просмотрам автомобилей с пробегом:

  1. Lada (12,4%)
  2. BMW (8,3%)
  3. Mercedes-Benz (7,8%)
  4. Toyota (6,7%)
  5. Volkswagen (5,5%).

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Автор: Петр Савельев
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