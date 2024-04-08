Сезон лесных пожаров 2024 начался в Красноярском крае

В регионе зафиксировали первое в этом году возгорание в лесной зоне.

В Красноярском крае обнаружен первый в 2024 лесной пожар, сообщили в Лесопожарном центре Красноярского края.

Возгорание произошло в Шарыповском районе, неподалеку от озера Инголь. Его (возгорания) площадь составила 2 га. Сейчас оно ликвидировано. Предварительно, пожарные полагают, что вина за пожар лежит на местных жителях.

Напомним, что де-юре пожароопасный сезон 2024 в Красноярском крае стартовал примерно неделю назад. Пока только в южных районах. Но, по мере схода снега, его объявят и в дургих территориях региона.

Всего в этом году в крае охранять леса от пожаров будет порядка 2 000 бойцов Лесопожарного центра.

На довооружение краевых лесных огнеборцев в 2024 из федерального бюджета будет выделено 188,7 млн рублей.

Добавим также, что нарушителей пожарной безопасности в лесах, чьи действие привели к возникновению пожаров, ждет штраф до 60 тыс. рублей, если это частное лицо, до 110 тыс. рублей — если должностное, а если юридическое, то до 2 млн рублей. Также виновник должен будет возместить ущерб, причиненный лесному фонду, и расходы на ликвидацию вызванного им возгорания.

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