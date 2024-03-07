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Последствия ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве

Последствия ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве
Иллюстрация: iz.ru

Утром 6 марта 2024 на ТЭЦ в городе Шагонар произошел взрыв, ударная волна разрушила одну из стен здания, начался пожар с сильным задымлением.

#НОВОСТИ

Сейчас известно, что пострадали 23 человека, погибших нет. МЧС направило в Туву четыре спецборта — доставляют врачей, модульные котельные, тепловые пушки для обогрева социально значимых объектов, жилых домов и внутренних теплосетей.

Ил-76 транспортировал из Кызыла в Красноярск восьмерых пострадавших.

Отопление во всем населенном пункте отсутствует, уличная температура колеблется в диапазоне –12…22оС. К разрушенной теплоэлектростанции были подключены 62 МКД и более 200 частных домов. 

Еще шесть пострадавших остаются в Республиканской больнице №1. Один человек переведен на амбулаторное лечение, двое в крайне тяжелом состоянии, пятеро — в тяжелом, восемь — в состоянии средней степени тяжести.

На Шагонарской ТЭЦ один котел был снова запущен в работу. Он поддерживает температуру воды в трубах по всему городу на уровне около 40оС, чтобы избежать разморозки системы. Готовятся к запуску еще два котла.

Прибыла мобильная котельная мощностью 3,5 МВт. Готовятся места установки мобильных котлов на тепловых квартальных сетях. Сегодня ожидаются котлы из Москвы, Кемерова, Новосибирска и Красноярска», — говорится в сообщении администрации Улуг-Хемского района.

Причиной аварии на ТЭЦ по предварительной версии мог стать хлопок угольной смеси в помещении топливоподачи и скопление угольных газов, — об этом пишет ТГ-канал Следственного комитета РФ.

Следственными органами СК России по Республике Тыва в связи с аварией на ТЭЦ города Шагонара, в результате которой пострадали люди, расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 293 УК РФ («Халатность») и ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»)», — сообщают в СК.

Напомним, что это вторая подряд крупная авария на инфраструктурынх объектах Тувы в 2024. Так, в ночь на пятницу 26 января авария случилась на дизельной электростанции в Тоджинском районе, что привело к потере электроснабжения в селе Тоора-Хем при ночныех температурах в тот момент около –30оС. Был объявлен режим ЧС.

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Автор: Петр Савельев
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