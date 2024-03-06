Губернатор Котюков теряет позиции в рейтинге АПЭК
Глава Красноярского края ослабил позиции в рейтинге российских губернаторов Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).
Михаил Котюков, губернатор Красноярского края, согласно рейтингу АПЭК, переместился по итогам февраля 2024 на 39 место, в январе он занимал 30.
Сергей Цивилев (Кемеровская область) расположился в топе глав регионов Сибири — в январе 2024 он занимал 9 место по стране, а по итогам февраля снизился до 11.
Андрей Травников, глава Новосибирской области, по итогам февраля переместился на 38 место (в январе — 35).
Виталий Хоценко (Омская область) поднялся по шкале с 45 на 44 место.
Владимир Мазур (Томская область) вырос до 55 места от 57.
Игорь Кобзев (Иркутская область) остается на 63 позиции.
Виктор Томенко (Алтайский край) упал с 64 на 66 место.
Владислав Ховалыг (Республика Тува) — аутсайдер рейтинга по РФ — на последней в таблице 89 строке он сменил Владимира Солодова (Камчатский край).
В целом аналитики АПЭК отмечают тенденцию укрепления влияния глав приграничных с территорией проведения СВО регионов — Белгородской и Курской областей, — пишет ksonline.
Резонансные события — скандалы с участием чиновников, крупные аварии, ЧП и прочее — как обычно, снижают позиции губернаторов.
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