Губернатор Котюков теряет позиции в рейтинге АПЭК

Глава Красноярского края ослабил позиции в рейтинге российских губернаторов Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Михаил Котюков, губернатор Красноярского края, согласно рейтингу АПЭК, переместился по итогам февраля 2024 на 39 место, в январе он занимал 30.

Сергей Цивилев (Кемеровская область) расположился в топе глав регионов Сибири — в январе 2024 он занимал 9 место по стране, а по итогам февраля снизился до 11.

Андрей Травников, глава Новосибирской области, по итогам февраля переместился на 38 место (в январе — 35).

Виталий Хоценко (Омская область) поднялся по шкале с 45 на 44 место.

Владимир Мазур (Томская область) вырос до 55 места от 57.

Игорь Кобзев (Иркутская область) остается на 63 позиции.

Виктор Томенко (Алтайский край) упал с 64 на 66 место.

Владислав Ховалыг (Республика Тува) — аутсайдер рейтинга по РФ — на последней в таблице 89 строке он сменил Владимира Солодова (Камчатский край).

В целом аналитики АПЭК отмечают тенденцию укрепления влияния глав приграничных с территорией проведения СВО регионов — Белгородской и Курской областей, — пишет ksonline.

Резонансные события — скандалы с участием чиновников, крупные аварии, ЧП и прочее — как обычно, снижают позиции губернаторов.

Справка Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) — российская компания, работающая в сфере исследований, в том числе политических, рейтинговых и региональных, а также общественных коммуникаций и медиа-проектов. АПЭК создано Дмитрием Орловым совместно с группой известных специалистов в 2004.

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