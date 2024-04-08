Спортсменка из Красноярска Ханум Велиева отправится на Олимпиаду
Ханум Велиева завоевала олимпийскую лицензию на международном турнире в Баку.
Путевки на Олимпиаду разыгрывали на турнире в Баку. Для того, чтобы получить олимпийскую квоту, нужно было выйти в финал Европейского лицензионного Олимпийского турнира.
Ханум Велиева завоевала лицензию в весовой категории до 68 кг.
Олимпиада пройдет в Париже 26 июля...11 августа.
Справка
Ханум Велиева — уроженка Красноярска, ей 24 года. Она студентка Института физической культуры, спорта и туризма Сибирского федерального университета. Выступает за клуб Академия борьбы имени Миндиашвили. Среди титулов — чемпионка Европы 2020 года, бронзовая призёрка чемпионата мира 2021, чемпионка и призёр чемпионатов России по вольной борьбе, победительница Гран-при Иван Ярыгин, мастер спорта России международного класса. Входит в сборную команды России. Участвовала в Олимпиаде в Токио.
Читайте также:
-
Баскетбольный «Енисей» обыграл ЦСКА в Красноярске
В матче второго этапа Единой лиги баскетболисты красноярского «Енисея» обыграли московский ЦСКА на своем паркете со счетом 86:81.
-
Впервые в истории баскетбольный «Енисей» обыграл ЦСКА на выезде
Со счетом 74:65 баскетболисты красноярского «Енисея» обыграли московский ЦСКА. Наша команда победила «армейцев» на их площадке впервые в истории лиги.
-
Сын главного тренера ФК «Енисей» Тихонова перейдет в клуб на правах аренды
Денис Тихонов переходит в ФК «Енисей» до лета 2024.