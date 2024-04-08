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Спортсменка из Красноярска Ханум Велиева отправится на Олимпиаду

Спортсменка из Красноярска Ханум Велиева отправится на Олимпиаду
Иллюстрация: СФУ

Ханум Велиева завоевала олимпийскую лицензию на международном турнире в Баку.

#НОВОСТИ
Путевки на Олимпиаду разыгрывали на турнире в Баку. Для того, чтобы получить олимпийскую квоту, нужно было выйти в финал Европейского лицензионного Олимпийского турнира.
 
Ханум Велиева завоевала лицензию в весовой категории до 68 кг.
 
Олимпиада пройдет в Париже 26 июля...11 августа.

Справка

 
Ханум Велиева — уроженка Красноярска, ей 24 года. Она студентка Института физической культуры, спорта и туризма Сибирского федерального университета. Выступает за клуб Академия борьбы имени Миндиашвили. Среди титулов — чемпионка Европы 2020 года, бронзовая призёрка чемпионата мира 2021, чемпионка и призёр чемпионатов России по вольной борьбе, победительница Гран-при Иван Ярыгин, мастер спорта России международного класса. Входит в сборную команды России. Участвовала в Олимпиаде в Токио.
 

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Автор: Петр Савельев
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