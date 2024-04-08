Спортсменка из Красноярска Ханум Велиева отправится на Олимпиаду

Справка

Ханум Велиева — уроженка Красноярска, ей 24 года. Она студентка Института физической культуры, спорта и туризма Сибирского федерального университета. Выступает за клуб Академия борьбы имени Миндиашвили. Среди титулов — чемпионка Европы 2020 года, бронзовая призёрка чемпионата мира 2021, чемпионка и призёр чемпионатов России по вольной борьбе, победительница Гран-при Иван Ярыгин, мастер спорта России международного класса. Входит в сборную команды России. Участвовала в Олимпиаде в Токио.