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«Серая» косметология: как себя обезопасить?

«Серая» косметология: как себя обезопасить?
Иллюстрация: www.freepik.com/

За последнее время на территорию РФ на смену привычным «уколам красоты» пришли новые. Стоит ли им доверять? На что обратить внимание на приеме у косметолога, чтобы не навредить здоровью и внешности?

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

«Деловой квартал» запускает новый спецпроект — «Качество жизни». Редакция DK.RU будет выбирать одну тему и рассказывать о ней с разных сторон. Сегодня вторая серия темы «Инвестиции в себя: здоровье, энергия, красота, стиль».

Клиника или салон

Специально для DK.RU руководители флагманских клиник косметологии Красноярска помогли составить инструкцию по безопасности для наших читателей.

«Серая» косметология: как себя обезопасить? 1

Отвечая на вопрос, по каким критериям выбирать салон, Наталья Егорова, генеральный директор сети салонов  СПА-wellness центров «Бархатный Сезон» советует для начала ответить на вопрос — можно ли место, куда вы собираетесь идти, в принципе назвать салоном? Или это скорее некая комнатка под лестницей, как у Гарри Потерра? Насколько он известен? Есть ли все необходимые документы?

— Для начала советую проверить лицензию предприятия. Сейчас открывается немало так называемых кабинетов, которые никак не зарегистрированы — иначе организации придется платить налоги. Работают там втемную, и, как вы понимаете, при такой работе услуги тоже могут быть организованы «темные», плохого качества. На самом деле, здесь совет очевиден: главное — не ходить по подворотням, — подчеркивает г-жа Егорова. 

Елена Кангун, генеральный директор клиники эстетической медицины «Триумф», уточняет, что также необходимо проверить наличие у клиники или салона лицензии на медицинскую деятельность. Причем именно на услуги, которые вам нужны, например, пластической хирургии или косметологии.

Препараты и аппаратура

«Рынок красоты» в последние годы проживает настоящую «смену эпох»: одни препараты, как правило, или уже ушли, или в дефиците. На смену им в основном пришли препараты, которые раньше были не так популярны. Некоторые из разработок весьма неплохого качества, но, как это обычно бывает, «ветер перемен» принес не только легальные, «белые», препараты, но и так называемые «серые» и «черные». «Палитра» этой «серости» может быть разной. Например, препарат сертифицирован в другой стране, но не на территории РФ. Или сертифицирован у нас, но доставляется нелегально.

— Разумеется, из всех вариантов нужно выбирать только тот, где на препарат есть сертификат соответствия. Как правило, его предоставляет оптовый поставщик, у которого должны быть все необходимые документы, — объясняет Наталья Егорова.

Наличие этих самых разрешительных документов можно проверить на сайте Росздравнадзора: набрать на портале в поиске название, и убедиться, что все необходимое есть. 

«Серая» косметология: как себя обезопасить? 2

— Нужно понимать, что разные препараты, например, гиалуроновой кислоты, могут серьезно отличаться по цене. Стоимость — прямой указатель на качество. Здесь ситуация примерно такая же, как у водки: чем лучше очистка — тем дороже продукт. Самый дешевый, но и самый неочищенный, — это брага. Теперь представьте, что примерно такая «брага» оказывается у вас в лице в случае с дешевыми «уколами красоты». Продукция хорошего качества просто не может быть дешевой. Причем если речь идет об «уколах красоты», они хотя бы со временем рассосутся. К нитям, к филерам, и прочему стоит относиться с еще большей настороженностью — их удалять можно будет только хирургически, — предостерегает Виталий Андриянов, генеральный директор клиники effi, учредитель учебного центра effi.PROFI.

Документацию на оборудование также лучше проверить, дополняет Елена Кангун. На сайте организации должны быть все необходимые данные, в частности, сертификат соответствия, информация о производителе, о том, что методика разрешена на территории РФ и прочее. Как правило, речь идет о лазерных аппаратах, работа с которыми возможна только в условиях клиники. Как правило, еще и потому, что оборудование достойного качества — отнюдь не бюджетная история. И здесь, как и в случае с препаратами, слишком низкая стоимость услуги должна заставить вас насторожиться.

Квалификация врача

Подтверждением мастерства доктора служит несколько критериев, все они важны.

Во-первых, специальное образование. В случае косметогии, речь идет о совершенно конкретных сферах, дерматологии или пластической хирургии. Врачи других специальностей не так глубоко изучают особенности кожи, как это делают дерматологи. Пластическая хирургия подразумевает еще и серьезное изучение анатомии человека, законов красоты.

— Сейчас человек может назвать себя косметологом, при этом вообще не иметь медицинского образования, или быть медсестрой. Больше того, в этой сфере известны персонажи, которые утверждают, что медицинское образование только мешает в косметологии. Что все это искусство, а не медицина. Но, вероятно, они подразумевают не работу с улучшением и омоложением кожи, а исключительно бьютификацию, — рассуждает Виталий Андриянов.

В идеале косметолог должен пройти обучение по специальности «дерматология», это подтверждается документально каждые 5 лет. Проверьте, актуальны ли даты на документах? Прошел ли он обучение по технологиям, которые вам предлагает? Каким ассортиментом методик владеет?

Еще один показатель хорошего специалиста— проактивная позиция в плане постоянного повышения квалификации. Бывает ли он на профессиональных конференциях и конгрессах? Как правило, с документами, которые подтверждают дополнительное обучение, также можно познакомиться на портале клиники или в ней самой. Если, конечно, эти самые документы есть.

Расспросите врача, с каким оборудованием и препаратами он работает. Говорит ли об их минусах спокойно и открыто — а недостатки есть у любой технологии. Был ли опыт работы с осложнениями? Готов ли работать и с этим тоже?
Обращайте внимание на расходные материалы, на стерильность, особенно при инвазивных процедурах.

Если не выдали чек, как сможете предъявить претензии в случае, например, тех же осложнений? Обязательно учитывайте, что лечить их намного дороже и сложнее, чем пройти обычную процедуру.

«Серая» косметология: как себя обезопасить? 3

— Разумеется, никто не отменял один из самых действенных методов поиска хорошего специалиста  — рекомендации друзей и знакомых. И еще, если уже пришли на прием, советую прислушаться к интуиции, — доверяете ли вы врачу, — советует Елена Кангун, генеральный директор клиники эстетической медицины «Триумф».

Если доктор плохо отзывается о коллегах, это повод насторожиться, и, как правило, признак некомпетентности.

— Посмотрите на косметолога — его эстетика вас устраивает? Губы? Пропорции лица? Цвет кожи? Соответствует ли возраст облику? Если врач не решает свои задачи, как он справится с вашими?», — резюмирует г-н Андриянов.

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Автор: Петр Савельев
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