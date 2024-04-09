«Серая» косметология: как себя обезопасить?

За последнее время на территорию РФ на смену привычным «уколам красоты» пришли новые. Стоит ли им доверять? На что обратить внимание на приеме у косметолога, чтобы не навредить здоровью и внешности?

«Деловой квартал» запускает новый спецпроект — «Качество жизни». Редакция DK.RU будет выбирать одну тему и рассказывать о ней с разных сторон. Сегодня вторая серия темы «Инвестиции в себя: здоровье, энергия, красота, стиль».

Клиника или салон

Специально для DK.RU руководители флагманских клиник косметологии Красноярска помогли составить инструкцию по безопасности для наших читателей.

Отвечая на вопрос, по каким критериям выбирать салон, Наталья Егорова, генеральный директор сети салонов СПА-wellness центров «Бархатный Сезон» советует для начала ответить на вопрос — можно ли место, куда вы собираетесь идти, в принципе назвать салоном? Или это скорее некая комнатка под лестницей, как у Гарри Потерра? Насколько он известен? Есть ли все необходимые документы?

— Для начала советую проверить лицензию предприятия. Сейчас открывается немало так называемых кабинетов, которые никак не зарегистрированы — иначе организации придется платить налоги. Работают там втемную, и, как вы понимаете, при такой работе услуги тоже могут быть организованы «темные», плохого качества. На самом деле, здесь совет очевиден: главное — не ходить по подворотням, — подчеркивает г-жа Егорова.

Елена Кангун, генеральный директор клиники эстетической медицины «Триумф», уточняет, что также необходимо проверить наличие у клиники или салона лицензии на медицинскую деятельность. Причем именно на услуги, которые вам нужны, например, пластической хирургии или косметологии.

Препараты и аппаратура

«Рынок красоты» в последние годы проживает настоящую «смену эпох»: одни препараты, как правило, или уже ушли, или в дефиците. На смену им в основном пришли препараты, которые раньше были не так популярны. Некоторые из разработок весьма неплохого качества, но, как это обычно бывает, «ветер перемен» принес не только легальные, «белые», препараты, но и так называемые «серые» и «черные». «Палитра» этой «серости» может быть разной. Например, препарат сертифицирован в другой стране, но не на территории РФ. Или сертифицирован у нас, но доставляется нелегально.

— Разумеется, из всех вариантов нужно выбирать только тот, где на препарат есть сертификат соответствия. Как правило, его предоставляет оптовый поставщик, у которого должны быть все необходимые документы, — объясняет Наталья Егорова.

Наличие этих самых разрешительных документов можно проверить на сайте Росздравнадзора: набрать на портале в поиске название, и убедиться, что все необходимое есть.

— Нужно понимать, что разные препараты, например, гиалуроновой кислоты, могут серьезно отличаться по цене. Стоимость — прямой указатель на качество. Здесь ситуация примерно такая же, как у водки: чем лучше очистка — тем дороже продукт. Самый дешевый, но и самый неочищенный, — это брага. Теперь представьте, что примерно такая «брага» оказывается у вас в лице в случае с дешевыми «уколами красоты». Продукция хорошего качества просто не может быть дешевой. Причем если речь идет об «уколах красоты», они хотя бы со временем рассосутся. К нитям, к филерам, и прочему стоит относиться с еще большей настороженностью — их удалять можно будет только хирургически, — предостерегает Виталий Андриянов, генеральный директор клиники effi, учредитель учебного центра effi.PROFI.

Документацию на оборудование также лучше проверить, дополняет Елена Кангун. На сайте организации должны быть все необходимые данные, в частности, сертификат соответствия, информация о производителе, о том, что методика разрешена на территории РФ и прочее. Как правило, речь идет о лазерных аппаратах, работа с которыми возможна только в условиях клиники. Как правило, еще и потому, что оборудование достойного качества — отнюдь не бюджетная история. И здесь, как и в случае с препаратами, слишком низкая стоимость услуги должна заставить вас насторожиться.

Квалификация врача

Подтверждением мастерства доктора служит несколько критериев, все они важны.

Во-первых, специальное образование. В случае косметогии, речь идет о совершенно конкретных сферах, дерматологии или пластической хирургии. Врачи других специальностей не так глубоко изучают особенности кожи, как это делают дерматологи. Пластическая хирургия подразумевает еще и серьезное изучение анатомии человека, законов красоты.

— Сейчас человек может назвать себя косметологом, при этом вообще не иметь медицинского образования, или быть медсестрой. Больше того, в этой сфере известны персонажи, которые утверждают, что медицинское образование только мешает в косметологии. Что все это искусство, а не медицина. Но, вероятно, они подразумевают не работу с улучшением и омоложением кожи, а исключительно бьютификацию, — рассуждает Виталий Андриянов.

В идеале косметолог должен пройти обучение по специальности «дерматология», это подтверждается документально каждые 5 лет. Проверьте, актуальны ли даты на документах? Прошел ли он обучение по технологиям, которые вам предлагает? Каким ассортиментом методик владеет?

Еще один показатель хорошего специалиста— проактивная позиция в плане постоянного повышения квалификации. Бывает ли он на профессиональных конференциях и конгрессах? Как правило, с документами, которые подтверждают дополнительное обучение, также можно познакомиться на портале клиники или в ней самой. Если, конечно, эти самые документы есть.

Расспросите врача, с каким оборудованием и препаратами он работает. Говорит ли об их минусах спокойно и открыто — а недостатки есть у любой технологии. Был ли опыт работы с осложнениями? Готов ли работать и с этим тоже?

Обращайте внимание на расходные материалы, на стерильность, особенно при инвазивных процедурах.

Если не выдали чек, как сможете предъявить претензии в случае, например, тех же осложнений? Обязательно учитывайте, что лечить их намного дороже и сложнее, чем пройти обычную процедуру.

— Разумеется, никто не отменял один из самых действенных методов поиска хорошего специалиста — рекомендации друзей и знакомых. И еще, если уже пришли на прием, советую прислушаться к интуиции, — доверяете ли вы врачу, — советует Елена Кангун, генеральный директор клиники эстетической медицины «Триумф».

Если доктор плохо отзывается о коллегах, это повод насторожиться, и, как правило, признак некомпетентности.

— Посмотрите на косметолога — его эстетика вас устраивает? Губы? Пропорции лица? Цвет кожи? Соответствует ли возраст облику? Если врач не решает свои задачи, как он справится с вашими?», — резюмирует г-н Андриянов.

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