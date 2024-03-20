«Выход в свет». Бизнес-леди Красноярска о том, кто составляет им праздничные образы
Ирина Стрелкова, Жанна Прохоренко и Анна Жираткова рассказали DK.RU, кто отвечает за их образы и стиль на светских мероприятиях.
Качество жизни. Спецпроект.
«Деловой квартал» продолжает подготовку к самому красивому событию весны в Красноярске — Бизнес-девичнику. Главными героинями и гостями мероприятия станут предпринимательницы Красноярска. В преддверии Бизнес-девичника DK.RU узнал у бизнес-леди, кто и как помогает им готовиться к выходу в свет.
К слову, придерживаюсь мнения, что каждая девушка должна уметь краситься и делать красивую прическу самостоятельно. Ведь визажисты и парикмахеры могут опоздать и подвести — и что тогда? Плюс, именно сама женщина лучше любого визажиста знает свои сильные стороны. Брови, ресницы, глаза…В моем случае это губы — стоит накрасить их красной помадой, и я уже выгляжу топово.
Это одна из причин, по которой в выборе макияжа и наряда я полагаюсь на себя. Но есть и другие причины. Первая и главная — я кайфую от процесса и при этом могу собрать полный образ очень быстро, за 30 минут. В выборе наряда «танцую» от дресс-кода мероприятия. И всегда учитываю свое настроение и слушаю внутренний голос.
Автором моих нарядов для двух минувших больших мероприятий (ежегодной премии «Человек года» от «Делового квартала» и большой парфюмерной презентации LEBOX) стала Вера Буц, талантливый красноярский дизайнер. Она учла все особенности моей фигуры и предложила наилучшие варианты. Воплощение ее идей получилось просто идеальным, а я собрала множество комплиментов и лестных комментариев.
Что касается прически — с этим вопросом все гораздо сложнее. Мне практически невозможно угодить. Даже после окрашивания волосы мне сушит не мастер, а я сама. Это моя особенность: считаю, что лучше, чем я, с моими короткими волосами не работает никто. Поэтому укладки — как в обычной жизни, так и на светских мероприятиях — всегда дело моих рук.
Оптимальный для меня вариант — обращаться к профессиональным стилистам. Это экономия моего ресурса, времени и результат, который будет соответствовать ожиданиям. Тут я работаю с проверенными людьми, которые очень много лет меня знают и точно не ошибутся в выборе образа. А я сберегу время и не буду переживать за результат.
Ключевой для меня момент при выборе одежды — этот выбор должен быть осознанным. Стараюсь не покупать вещи на один раз, поэтому отдаю предпочтение образам, которые легко трансформируются.
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