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«Выход в свет». Бизнес-леди Красноярска о том, кто составляет им праздничные образы

«Выход в свет». Бизнес-леди Красноярска о том, кто составляет им праздничные образы
Иллюстрация: DK.RU

Ирина Стрелкова, Жанна Прохоренко и Анна Жираткова рассказали DK.RU, кто отвечает за их образы и стиль на светских мероприятиях.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Качество жизни. Спецпроект.

 
«Деловой квартал» запускает новый спецпроект — «Качество жизни». Каждый месяц редакция DK.RU будет выбирать одну тему и рассказывать о ней с разных сторон и в разных жанрах. Тема марта — «Инвестиции в себя: здоровье, энергия, красота, стиль».
 

«Деловой квартал» продолжает подготовку к самому красивому событию весны в КрасноярскеБизнес-девичнику. Главными героинями и гостями мероприятия станут предпринимательницы Красноярска. В преддверии Бизнес-девичника DK.RU узнал у бизнес-леди, кто и как помогает им готовиться к выходу в свет. 

 
Ирина Стрелкова
основатель и руководитель премиальных стоматологических клиник Mira
 
— Мои визажист, стилист и парикмахер — это я сама! Легко придумываю образ для светского выхода и также легко воплощаю его в жизнь. Этот навык у меня был всегда, а в конце «нулевых» я, что называется «для себя», прошла курсы по макияжу и прическам. Сейчас эти навыки очень помогают — и при подготовке к светскому выходу, и на фотосессиях для журналов.
«Выход в свет». Бизнес-леди Красноярска о том, кто составляет им праздничные образы 1
Ирина Стрелкова: «Мои визажист, стилист и парикмахер — это я сама!»
К слову, придерживаюсь мнения, что каждая девушка должна уметь краситься и делать красивую прическу самостоятельно. Ведь визажисты и парикмахеры могут опоздать и подвести — и что тогда? Плюс, именно сама женщина лучше любого визажиста знает свои сильные стороны. Брови, ресницы, глаза…В моем случае это губы — стоит накрасить их красной помадой, и я уже выгляжу топово. 
«Выход в свет». Бизнес-леди Красноярска о том, кто составляет им праздничные образы 2
Ирина Стрелкова: «Выбирая наряд, всегда учитываю свое настроение и слушаю внутренний голос»
 
Опыт работы со стилистами и визажистами у меня, конечно, есть. Как правило, речь идет о больших съемках для журналов. Увы, но довольно часто опыт этот был разочаровывающим. Я просто не узнавала себя ни в зеркале, ни на фото.
Это одна из причин, по которой в выборе макияжа и наряда я полагаюсь на себя. Но есть и другие причины. Первая и главная — я кайфую от процесса и при этом могу собрать полный образ очень быстро, за 30 минут. В выборе наряда «танцую» от дресс-кода мероприятия. И всегда учитываю свое настроение и слушаю внутренний голос.
Если макияж и прическа готовы, одежда отлично сидит, но внутри есть недовольство — я переоденусь. Очень важно слышать себя! Даже, если тебя уже ждет такси — лучше переодеться. Опять же, возможность в считанные минуты сменить образ — одно из преимуществ того, чтобы быть самому себе стилистом. 
 
Жанна Прохоренко
сооснователь магазинов LEBOX и LEBOX health
 
— Я люблю мероприятия и подготовку к ним! Но при этом считаю, что собрать образ — это настоящее искусство. Ведь очень тонка грань между тем, чтобы красиво предстать перед публикой, и рисками переборщить с эпатажными элементами. К любому важному мероприятию я всегда готовлюсь заблаговременно. Стараюсь продумать каждую деталь — от наряда и макияжа до обуви и аксессуаров. Ведь мой образ — это не только про внешний вид. Он должен отражать меня, соответствовать статусу моей компании и отвечать дресс-коду и формату мероприятия.
«Выход в свет». Бизнес-леди Красноярска о том, кто составляет им праздничные образы 3
Жанна Прохоренко: «Собрать образ — это настоящее искусство»
Автором моих нарядов для двух минувших больших мероприятий (ежегодной премии «Человек года» от «Делового квартала» и большой парфюмерной презентации LEBOX) стала Вера Буц, талантливый красноярский дизайнер. Она учла все особенности моей фигуры и предложила наилучшие варианты. Воплощение ее идей получилось просто идеальным, а я собрала множество комплиментов и лестных комментариев.
«Выход в свет». Бизнес-леди Красноярска о том, кто составляет им праздничные образы 4
Жанна Прохоренко: «Мой образ должен отражать меня и соответствовать статусу моей компании»
Что касается прически — с этим вопросом все гораздо сложнее. Мне практически невозможно угодить. Даже после окрашивания волосы мне сушит не мастер, а я сама. Это моя особенность: считаю, что лучше, чем я, с моими короткими волосами не работает никто. Поэтому укладки — как в обычной жизни, так и на светских мероприятиях — всегда дело моих рук.
А вот среди визажистов мне посчастливилось найти «своего» мастера. Это талантливая Алёна Фефелова, которая невероятно профессионально прорабатывает кожу и для каждого образа может создать шикарный макияж.
 
Анна Жираткова
директор завода «Про-Ток»
 
— Важнейший для меня принцип в вопросах стиля — образ для мероприятия не должен выпадать из контекста уже выстроенного имиджа и публичной коммуникации, которую я веду как первое лицо компании. Поэтому мой внешний облик и для делового, и для торжественного для мероприятия — это в первую очередь продолжение меня.
«Выход в свет». Бизнес-леди Красноярска о том, кто составляет им праздничные образы 5
Анна Жираткова: «Образ для мероприятия не должен выпадать из контекста уже выстроенного имиджа»
 
А чтобы тот или иной образ не входил в противоречие с моим имиджем и в то же время соответствовал характеру мероприятия, необходима тщательная подготовка.
Оптимальный для меня вариант — обращаться к профессиональным стилистам. Это экономия моего ресурса, времени и результат, который будет соответствовать ожиданиям. Тут я работаю с проверенными людьми, которые очень много лет меня знают и точно не ошибутся в выборе образа. А я сберегу время и не буду переживать за результат.
«Выход в свет». Бизнес-леди Красноярска о том, кто составляет им праздничные образы 6
Анна Жираткова: «Руководствуюсь принципом «гардероб не резиновый», а значит, в нем не должно быть случайных вещей»
Ключевой для меня момент при выборе одежды — этот выбор должен быть осознанным. Стараюсь не покупать вещи на один раз, поэтому отдаю предпочтение образам, которые легко трансформируются.
Например, комплекту, который можно разобрать на несколько элементов и носить их в обычной жизни. Не считаю зазорным выходить в одном и том же образе несколько раз. Руководствуюсь принципом «гардероб не резиновый», а значит, в нем не должно быть случайных вещей.
 
Фото в материале — из личного архива участниц. 

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Автор: Наталья Повольнова
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